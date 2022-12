Motivul pentru care Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate, după 7 ani de căsnicie: „Avem fiecare spațiul nostru”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar după 7 ani de căsnicie sunt la fel de îndrăgostiți ca la început. Știrista locuiește de ani buni alături de familia ei în casa visurilor sale, pe care au amenajat-o după bunul lor plac. Ba mai mult, vedeta a declarat că nu au apelat la un arhitect, tot design-ul fiind proiecția viziunii lor.

Vedeta a oferit mai multe detalii despre locuința lor într-un interviu pentru OK Magazine, prezentându-și casa cu toată mândria. Octavia a precizat că au muncit din greu pentru a pune totul la punct, dorindu-și să se simtă cât mai bine „acasă”.

„Este locul în care ne simțim cel mai bine, pentru că dintotdeauna am considerat că o casă trebuie să fie acasă. Templul tău, locul în care toate întrebările își găsesc răspunsul și zona ta de echilibru. Stăm aici de când avea Andrei un an și jumătate. Acum are șase. Am renovat-o complet, interior și exterior, și am făcut-o după chipul și asemănarea noastră. N-am apelat la niciun arhitect, nu ne-am inspirat din nicio revistă, ci pur și simplu am făcut-o după cum am simțit amândoi. Mi se pare o casă potrivită unor oameni cu suflet de artist”, a povestit vedeta pentru OK Magazine.