Octavia Geamănu, detalii despre „dispariția” de la Antena 1. Prezentatoarea TV a ajuns în instanță

Octavia Geamănu este printre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi și una dintre prezențele emblematice de la Antena 1. Vedeta apare în fața telespectatorilor de aproximativ 18 ani la acest trust de televiziune, însă în ultimele două luni nu a mai prezentat Observatorul de Weekend, așa cum obișnuia. Pentru a clarifica situația, Octavia a oferit o declarație referitoare la „dispariția” sa de la TV.

Prezentatoarea TV nu a mai apărut la pupitrul știrilor din luna iunie, după ce s-a întors din concediu. Deși aceasta era prezentă pe micile ecrane doar în zilele de sâmbătă și duminică, Octavia Geamănu a ținut și locul colegilor ei atunci când aceștia erau în concediu în spiritul echipei. Cu toate acestea, vedeta nu a mai apărut pe post începând cu luna iunie, însă a fost prezentă, conform contractului său, la redacție.

Pentru a clarifica situația, Octavia a făcut o declarație pe contul său de Facebook, în care a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu angajatorul și de ce a recurs la ajutorul instanței.

„Întotdeauna am răspuns mesajelor pe care mi le-ați trimis. În ultimele două luni și jumătate am fost însă în situația de a nu putea să vă ofer un răspuns referitor la „dispariția” mea de la Observator. Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public. Dar cum „știrea” se rostogolește în online, consider că e momentul să nu mai evit să răspund sutelor de mesaje primite aici, pe fb. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la „scoaterea mea de pe post” așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, ca și cum n-am existat, deși exist. Merg în continuare în redacție și aștept ca angajatorul să își respecte obligațiile convenite cu mine, căci eu, după cum bine știți, am prezentat Observator 19 doar în weekend, excepție făcând zilele de concediu ale colegilor din timpul săptămânii când n-am spus niciodată că nu vin în sprijinul echipei. Sunt un om de echipă, muncitor, onest și pasionat de meseria mea. Din păcate, după aproximativ 18 ani în care am lucrat în acest trust și aproximativ 2 luni și jumătate de încercare permanentă din partea mea de a găsi o soluție amiabilă în disputa cu angajatorul, am fost nevoită să mă adresez instanțelor judecătorești și să spun stop abuzurilor în relația de muncă. Am dorit restabilirea adevărului.”, a transmis Octavia Geamănu.