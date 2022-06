Octavia Geamănu dezvăluie motivul pentru care nu își dorește al doilea copil: „Nu mai vreau să trec prin perioada aceea”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1 și liderul formației Direcția 5 s-au căsătorit religios pe 25 ianuarie 2020, la cinci ani de când au făcut cununia civilă. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Andrei, în vârstă de 5 ani și jumătate.

Octavia Geamănu a povestit într-un interviu pentru VIVA! care este motivul pentru care nu își mai dorește încă un copil. Prezentatoarea TV a întâmpinat problemele cât timp a fost însărcinată, a trecut printr-o perioadă grea deoarece a avut trombofilie și a mărturisit că îi era frică să nu piardă sarcina. Marian Ionescu mai voia să aibă un copil, aducând acest lucru în discuție la un an de la nașterea băiatului său, Andrei, însă a înțeles că partenera lui de viață nu-și dorește să repete experiența.

„Andrei este suficient. Marian își dorea încă un copil, dar a înțeles că e suficient, din pricina faptului că am avut o sarcină foarte grea și nu sunt dispusă să mai trec din nou prin acea perioadă. A fost o perioadă grea, pentru că am avut trombofilie, pentru că am stat foarte mult timp în pat, mi-am făcut 200 și ceva de injecții singură în burtă. E genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei, e ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina. Și chiar nu mai vreau să trec prin perioada aceea. Mă mir că am rămas zdravănă la cap și că nu am avut vreo depresie, că depresia nu alege, e la colț, indiferent cât de puternic ești, o dată te lovește”, a declarat Octavia Geamănu.