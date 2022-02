Detalii inedite despre relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu. Ce a dezvăluit prezentatoarea

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează un cuplu de mai mult timp. Prezentatoarea TV și artistul sunt destul de discreți când vine vorba despre relația lor.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit religios pe 25 ianuarie 2020, la cinci ani de când au făcut cununia civilă. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Andrei, în vârstă de 5 ani, care seamănă foarte mult cu celebrul său tată.

Octavia Geamănu a vorbit într-un interviu pentru OK! Magazine despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de celebrul artist. Prezentatoarea de la Antena 1 a povestit care sunt schimbările care au apărut în viața lor odată cu izbucnirea pandemiei, dezvăluind faptul că a putut petrece mai mult timp cu partenerul ei și cu fiul lor.

„Singurele aspecte negative au fost cele care ne împiedicau să ne vedem rudele, părinţii şi cele care aveau legătură cu viaţa socială a lui Andrei. În rest, am rezistat destul de bine, psihic, emoţional. Niciodată, adunaţi aceşti 15 ani de când îl cunosc pe Ionescu, nu am petrecut atâta timp împreună. Am supravieţuit. Cel puţin, eu. (râde) (…) E mai rezistent decât credeam. (râde) Nu e uşor să stai cu mine sub acelaşi acoperiş. Dar unde e dragoste… e. (râde).”