Octavia Geamănu, mesaj dur pentru influenceri: „Atâta prost gust…”

Octavia Geamănu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare care a stârnit discuții aprinse. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 și-a expus opinia cu privire la influenceri și la ceea ce promovează aceștia comunităților din mediul online.

Octavia Geamănu a ales să vorbească prin intermediul unei postări publicate pe contul personal de Instagram despre influenceri, dar și despre diferența dintre lumea virtuală și cea reală.

Octavia Geamănu a punctat faptul că în viața reală contează alte lucruri, și nu like-urile. Mai mulți dintre urmăritorii prezentatoarei TV au fost de acord cu ea și au apreciat faptul că și-a expus părerea într-un mod atât de deschis.

„Bătaia în viață reală nu se dă pentru un like, ci pentru un loc de muncă, facturile sunt în viața reală, dramele, depresiile, bucuriile, iubirea toate se trăiesc în viața reală. Restul e virtual. Am tot respectul pentru oamenii care construiesc afaceri reale cu zeci sau sute de angajați, care se dezvoltă spiritual, emoțional, care citesc cărți, nu fake news-uri pe Facebook, care creează frumosul vizual și auditiv. Totuși, am o explicație pentru prostia din lumea virtuală. Și-a găsit locul aici, pentru că în lumea reală nu prea-i loc pentru ea. Din fericire! La un moment dat orice balon se sparge… Vă doresc să fiți bine în lumea reală, nu doar aici, pe Insta”, a transmis Octavia Geamănu pe Instagram.