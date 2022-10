Octavia Geamănu dezvăluie ritualul ei de îngrijire. La ce trucuri apelează pentru un ten hidratat

Octavia Geamănu este cunoscută pentru firea deschisă și nu se sfiește să împărtășească și cele mai ascunse secrete. Când vine vorba despre ritualul ei de frumusețe, vedeta a dezvăluit un truc ce pentru ea funcționează de minune.

Octavia Geamănu nu a mai apărut de ceva luni la pupitrul de la Antena 1, însă a rămas la fel de activă pe rețelele de socializare. De asemenea, vedeta a împărtășit câteva secrete pe care le aplică în timpul ritualului său de înfrumusețare și a dezvăluit, într-un interviu oferit pentru Click!, cum reușește să își mențină tenul perfect.

„Sunt fără tratamente corporale, că nu am ce să mai modelez. În schimb, pentru ten și pentru păr, aici cred că ne-ar trebui mult timp să povestesc ce fac. Pentru ten folosesc o dată la 2-3 zile măști dintre acelea cu șervețel, cu acid hialuronic, colagen, vitamina C, care se găsesc în orice supermarket. Cu 10-15 lei obții un ten senzațional în 15 minute. O dată la 2-3 zile, chiar recomand fiecărei femei de pe planetă să le folosească fără ezitare! O să vadă diferența. Să se țină de ele și să le folosească constant vreo 2-3 săptămâni și o să vadă cât de hidratat e tenul și strălucitor, mai ales dacă trebuie să meargă la vreun eveniment” , a declarat Octavia Geamănu.

După 18 ani în care a apărut în fața micilor ecrane, vedeta a explicat „dispariția” sa de la pupitrul știrilor de la Antena 1. Într-o delarație făcută pe rețelele de socializare, Octavia Geamănu a dezvăluit de ce nu a mai apărut la televizor în ultimele luni și cum a aflat că a fost înlocuită.

„Întotdeauna am răspuns mesajelor pe care mi le-ați trimis. În ultimele două luni și jumătate am fost însă în situația de a nu putea să vă ofer un răspuns referitor la „dispariția” mea de la Observator. Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public. Dar cum „știrea” se rostogolește în online, consider că e momentul să nu mai evit să răspund sutelor de mesaje primite aici, pe fb. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la „scoaterea mea de pe post” așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, ca și cum n-am existat, deși exist. Merg în continuare în redacție și aștept ca angajatorul să își respecte obligațiile convenite cu mine, căci eu, după cum bine știți, am prezentat Observator 19 doar în weekend, excepție făcând zilele de concediu ale colegilor din timpul săptămânii când n-am spus niciodată că nu vin în sprijinul echipei. Sunt un om de echipă, muncitor, onest și pasionat de meseria mea. Din păcate, după aproximativ 18 ani în care am lucrat în acest trust și aproximativ 2 luni și jumătate de încercare permanentă din partea mea de a găsi o soluție amiabilă în disputa cu angajatorul, am fost nevoită să mă adresez instanțelor judecătorești și să spun stop abuzurilor în relația de muncă. Am dorit restabilirea adevărului.”, a transmis Octavia Geamănu.