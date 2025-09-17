Michelle Obama la București: fosta Primă Doamnă a Statelor Unite se află în premieră în capitala României

Pe 18 septembrie o poți vedea pe Michelle Obama la București. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a ajuns deja, în premieră, în capitala României.

Michelle Obama la București: fosta Primă Doamnă a Statelor Unite se află în premieră în capitala României

Care este motivul pentru care se află Michelle Obama la București? Ei bine, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a venit în România în premieră, pentru a participa la un eveniment ce reunește lideri din cele mai felurite domenii de mare actualitate și relevanță pentru tehnologie, business și politică, care vor vorbi despre carierele lor. Este vorba despre Impact Bucharest, conferința care aduce la această ediție aproximativ 200 de inovatori care își vor împărtăși experiențele cu publicul. Impact Bucharest este unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel din Europa de Sud-Est, iar la ediția de anul acesta, printre invitați, se numără mai multe nume celebre – iar printre cele mai așteptate de publicul din România se află Simona Halep și Horia Tecău, care vor vorbi despre mentalitatea de învingător și despre lucrurile care pot fi transferate din acest mod de a gândi către alte domenii, inclusiv cel al afacerilor.

Michelle Obama, care a fost Primă Doamnă a SUA între 2009 și 2017, în timpul mandatelor soțului său, Barack Obama, la Casa Albă, s-a dovedit una dintre cele mai populare femei care să ocupe acest rol, în care s-a implicat activ. Aceasta a participat la evenimente de stat și a găzduit la Casa Albă numeroși lideri ai lumii și s-a făcut remarcată pentru capacitatea de a utiliza diplomația în întărirea relațiilor cu alte state. De asemenea, Michelle Obama a fost preocupată de viețile tinerilor în mod special, debutând un program de succes pentru asigurarea unei alimentații sănătoase pentru aceștia, mai ales în școli. Nu s-a ferit să vorbească inclusiv despre problemele de sănătate mintală cu care se confruntă tinerii, uneori dându-se drept exemplu și povestind onest despre propriile probleme.

După finalul mandatului soțului său, Michelle Obama a lansat un volum de memorii, Becoming Michelle Obama, care a devenit un bestseller la nivel global și care a fost apreciat pentru deschiderea cu care a împărtășit atât succesele, cât și obstacolele din parcursul său, fie că a fost vorba despre cele legată de prejudecățile și discriminările legate de rasă, fie de dificultățile în a gestiona un mariaj cu un om politic extrem de ocupat, fie de cele legate de creșterea celor două fiice ale cuplului, Malia și Sasha, într-un rol atât de public.

Michelle Obama a înființat alături de soțul său și o companie de producție prin intermediul căreia cei doi își doresc să aducă la lumină povești nespuse, mai ales cele ale comunităților de culoare din Statele Unite, care se confruntă încă cu rasism sistemic, iar proiectele rezultate – filme și documentare – s-au bucurat de un deosebit succes, atât în fața publicului, cât și din partea criticilor de specialitate.

Este de așteptat ca povestea de viață a acesteia să fie și subiectul discuției care a prilejuit sosirea lui Michelle Obama la București, așa încât poți auzi la prima mână istoriile pe care aceasta le are de împărtășit.

O poți vedea pe Michelle Obama la București pe 18 septembrie, în cea de-a doua zi a conferinței Impact Bucharest, de la ora 16:00 la ora 17:00, în secțiunea Fireside Chat de pe Spotlight Stage, într-un dialog cu Beatrice Cornacchia, executive Vice President, Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard.

