Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest

Horia Tecău va urca pe scena Impact Bucharest, pe care o va împărți pe parcursul celor două zile de conferință cu lideri inspiraționali din întreaga lume, printre care și Michelle Obama.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest

Parteneriat media: Impact Bucharest

Horia Tecău se numără printre invitații care vor inspira publicul la Impact Bucharest, conferința care va avea loc pe 17 și 18 septembrie și care adună peste 200 de personalități relevante pentru domenii dintre cele mai actuale. Astfel, conferința se va concentra pe viitorul digital, economie sustenabilă, banking, financial tech & digital commerce, marketing & digital consumers, leadership, startups și cybersecurity. Inovatori în toate aceste arii, oameni politici, specialiști vor împărtăși din lecțiile pe care le-au acumulat în carierele lor, în talk-uri, dialoguri și conferințe menite să inspire și să demonstreze că inovația și gândirea pozitivă sunt lucruri care se pot învăța.

Cea mai notabilă și anticipată prezență la Impact Bucharest anul acesta este, cu siguranță, Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite care și-a asumat un rol activ în formarea mentalităților celor din jur, în special a celor tineri. În aceeași serie de lideri care pot servi drept inspirație mai ales pentru tineri, speaker la eveniment va fi și Horia Tecău, care va vorbi despre ce este aceea o mentalitate de învingător. Acesta va participa la conferință într-un dialog care va avea loc pe 18 septembrie, de la 10:10 la 10:30, numit Winning Mindsets: From Grand Slams to Everyday Impact, moderat de Gabi Drzewiecka, jurnalistă din Polonia.

Câștigător de Grand Slam la dublu, Horia Tecău este unul dintre cei mai proeminenți sportivi români contemporani care, dincolo de performanțele notabile pe terenul de tenis, inspiră și prin activitățile din afara lui. Parte dintre acestea au fost întotdeauna dedicate acțiunilor umanitare, Horia Tecău fiind și ambasador UNICEF.

Într-un interviu acordat recent publicației Viva!, Horia Tecău a povestit despre viața sa după încheierea carierei de jucător profesionist de tenis: „Creez și mă bucur de viață. Asta acum înseamnă să împărtășesc experiența și-i susțin pe tinerii sportivi să viseze și să-și descopere potențialul”. Fostul sportiv a mărturisit și că i-a făcut plăcere să accepte invitația Impact Bucharest de a vorbi pe scenă, un mediu care îi este familiar, căci acesta a mai împărtășit în trecut, în cadrul unor evenimente, lecțiile învățate într-o carieră strălucită care a debutat încă din adolescență. „Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv.”

Horia Tecău a declarat că își dorește ca, prin participarea sa la Impact Bucharest, să vorbească despre recunoștință: „Pentru mine, un shortcut pentru această schimbare este pur și simplu să iau un moment de pauză și să trăiesc recunoștința. Nu e chiar atât de dificil să fii recunoscător că respiri, că privești soarele și natura, că poți interacționa și crea relații. Recunoștința este recăpătarea conștiinței, de aia se simte bine, instant.”

Aceasta este parte integrantă din mentalitatea de campion, care face chiar obiectul talk-ului pe care îl va susține și pe care a deprins-o activând într-un domeniu extrem de competitiv, în care starea mentală este crucială pentru a înainta. Fostul sportiv a vorbit și despre obstacolele pe care le-a înfruntat în ascensiunea sa: „Lipsa financiară e un gând, o atitudine limitativă. Dacă intri într-o întâlnire cu un sponsor sau la un meci cu atitudinea de campion care are totul și întrupezi tot ce înseamnă asta, șansele sunt de partea ta, și deodată nu mai contează câți bani ai în buzunar sau din ce mediu vii. Credința influențează realitatea, nu invers.”

Citește și:
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
Lifestyle
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Lifestyle
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Lifestyle
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Lifestyle
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Lifestyle
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
Lifestyle
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din lifestyle
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
Lifestyle

+ Mai multe
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
Lifestyle

Te-ai îndrăgostit și savurezi din plin acest sentiment. Iar sub imperiul entuziasmului autosabotarea este doar la un pas.

+ Mai multe
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
Lifestyle

Dacă filmele horror nu se numără neapărat printre preferatele tale, s-ar putea să îți schimbi părerea după ce vizionezi aceste pelicule.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC