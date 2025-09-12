Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest

Parteneriat media: Impact Bucharest

Horia Tecău se numără printre invitații care vor inspira publicul la Impact Bucharest, conferința care va avea loc pe 17 și 18 septembrie și care adună peste 200 de personalități relevante pentru domenii dintre cele mai actuale. Astfel, conferința se va concentra pe viitorul digital, economie sustenabilă, banking, financial tech & digital commerce, marketing & digital consumers, leadership, startups și cybersecurity. Inovatori în toate aceste arii, oameni politici, specialiști vor împărtăși din lecțiile pe care le-au acumulat în carierele lor, în talk-uri, dialoguri și conferințe menite să inspire și să demonstreze că inovația și gândirea pozitivă sunt lucruri care se pot învăța.

Cea mai notabilă și anticipată prezență la Impact Bucharest anul acesta este, cu siguranță, Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite care și-a asumat un rol activ în formarea mentalităților celor din jur, în special a celor tineri. În aceeași serie de lideri care pot servi drept inspirație mai ales pentru tineri, speaker la eveniment va fi și Horia Tecău, care va vorbi despre ce este aceea o mentalitate de învingător. Acesta va participa la conferință într-un dialog care va avea loc pe 18 septembrie, de la 10:10 la 10:30, numit Winning Mindsets: From Grand Slams to Everyday Impact, moderat de Gabi Drzewiecka, jurnalistă din Polonia.

Câștigător de Grand Slam la dublu, Horia Tecău este unul dintre cei mai proeminenți sportivi români contemporani care, dincolo de performanțele notabile pe terenul de tenis, inspiră și prin activitățile din afara lui. Parte dintre acestea au fost întotdeauna dedicate acțiunilor umanitare, Horia Tecău fiind și ambasador UNICEF.

Într-un interviu acordat recent publicației Viva!, Horia Tecău a povestit despre viața sa după încheierea carierei de jucător profesionist de tenis: „Creez și mă bucur de viață. Asta acum înseamnă să împărtășesc experiența și-i susțin pe tinerii sportivi să viseze și să-și descopere potențialul”. Fostul sportiv a mărturisit și că i-a făcut plăcere să accepte invitația Impact Bucharest de a vorbi pe scenă, un mediu care îi este familiar, căci acesta a mai împărtășit în trecut, în cadrul unor evenimente, lecțiile învățate într-o carieră strălucită care a debutat încă din adolescență. „Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv.”

Horia Tecău a declarat că își dorește ca, prin participarea sa la Impact Bucharest, să vorbească despre recunoștință: „Pentru mine, un shortcut pentru această schimbare este pur și simplu să iau un moment de pauză și să trăiesc recunoștința. Nu e chiar atât de dificil să fii recunoscător că respiri, că privești soarele și natura, că poți interacționa și crea relații. Recunoștința este recăpătarea conștiinței, de aia se simte bine, instant.”

Aceasta este parte integrantă din mentalitatea de campion, care face chiar obiectul talk-ului pe care îl va susține și pe care a deprins-o activând într-un domeniu extrem de competitiv, în care starea mentală este crucială pentru a înainta. Fostul sportiv a vorbit și despre obstacolele pe care le-a înfruntat în ascensiunea sa: „Lipsa financiară e un gând, o atitudine limitativă. Dacă intri într-o întâlnire cu un sponsor sau la un meci cu atitudinea de campion care are totul și întrupezi tot ce înseamnă asta, șansele sunt de partea ta, și deodată nu mai contează câți bani ai în buzunar sau din ce mediu vii. Credința influențează realitatea, nu invers.”

Citește și:

Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro