Noaptea Albă a Filmul Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie

  Actualizat 11.09.2025, 14:44
Evenimentul care propune cinefililor o noapte întreagă de film românesc se întoarce pe 19 septembrie în București și Cluj. Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, Noaptea Albă a Filmului Românesc va avea loc în 7 cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone.

În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Grădina cu Filme CREART, Sala Cinema a UNATC și Apollo111 Teatrul. În Cluj-Napoca, filmele se văd la Cinema Victoria.

Programul complet este disponibil pe https://tiff.ro/noapteaalba

Printre filmele proiectate în avanpremieră se numără Pădurea de molizi (r. Tudor Giurgiu), care aduce în actualitate momentul 1 aprilie 1941, când o comunitate românească din Basarabia a fost masacrată la Fântâna Albă de către sovietici. Ficționalizând poveștile supraviețuitorilor, filmul readuce pe marele ecran doi dintre cei mai valoroși actori români – Coca Bloos și Mircea Andreescu – într-un tête-à-tête impresionant. Un alt film aflat la primele întâlniri cu publicul este Comatogen (r. Igor Cobileanski), unde Daniela Nane joacă rolul unei asistente medicale care, încercând să obțină bani pentru a acoperi o datorie a fiului ei, se confruntă cu o neașteptată problemă de etică. În avanpremieră se vede și Triton (r. Ana Lungu), un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al Doilea Război Mondial şi Revoluţia din 1989 în România. După cioate (r. Radu Mocanu, Mihai Dragolea) urmărește o confruntare directă cu un sistem corupt, într-un peisaj dominat de tăieri ilegale de păduri, complicități instituționale și tăcere.

Programul include și filme precum O familie aproape perfectă (r. Tudor Platon), Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), Kontinental ’25 (r. Radu Jude), Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu), Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), dar și o selecție de scurtmetraje.

Program Noaptea Albă a Filmului Românesc 2025

București

Cinema Elvire Popesco

18:30 – Triton (r. Ana Lungu)

21:00 – Pădurea de molizi (r. Tudor Giurgiu)

Cinema Union

18:00 – Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc)

20:00 – Alice ON & OFF (r. Isabela Tent)

Cinemateca Eforie

18:00 – O familie aproape perfectă (r. Tudor Platon)

20:00 – Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Părvu)

Grădina cu filme – CREART

20:00 – Băieții buni ajung în Rai (r. Radu Potcoavă)

22:00 – După cioate (r. Mihai Dragolea, Radu Mocanu)

Sala Cinema – UNATC

20:00 – Scurtmetraje românești

Apollo111 Teatrul

20:00 – Kontinental ‘25 (r. Radu Jude)

Cluj-Napoca

Cinema Victoria

17:00 – Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc)

19:00 – Comatogen (r. Igor Cobileanski)

21:00 – Triton (r. Ana Lungu)

Noaptea Albă a Filmului Românesc este un eveniment organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Lifestyle

Parcă tensiunea plutește în aer, iar negativitatea este o stare de spirit perpetuă. Asta vă consumă resurse și vă împiedică să creați unele noi.

Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Lifestyle

Unele francize au pornit promițător, dar au decăzut treptat, altele au fost mediocre de la început și au ajuns chiar mai jos.

"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
"Pădurea de Molizi", un nou film semnat de Tudor Giurgiu, se lansează în cinematografe începând cu 7 octombrie
Lifestyle

