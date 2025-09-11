Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți

Parteneriat media: Impact Bucharest

Sosirea lui Michelle Obama la București este probabil cel mai anticipat eveniment al toamnei, dat fiind că fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii se bucură de o popularitate uriașă și la noi. Aceasta vine în țară pentru prima dată pentru a participa la conferința Impact Bucharest, o conferință care aduce laolaltă lideri din cele mai diverse domenii care își împărtășesc poveștile de viață, momentele decisive din carieră și inovațiile la care au ajuns. De asemenea, Impact Bucharest este și o importantă ocazie de networking cu persoane relevante din felurite arii de activitate care contează pentru felul în care trăim astăzi, dar mai ales pentru cum vom trăi în viitor.

Această ediție a evenimentului Impact Bucharest are un program complex, structurat în 8 secțiuni tematice: Digital Future, Green Economy, Global Economy and Banking, Financial Tech and Digital Commerce, Marketing & Digital Consumers, Leadership, Startups, Cybersecurity. Pentru fiecare dintre aceste teme, personalități relevante, lideri de opinie în domeniile lor vor urca pe scena conferinței. Acesta este și pretextul primei vizite a lui Michelle Obama la București, fosta Primă Doamnă a SUA alăturându-se unui line-up extraordinar, ce reunește profesioniști din toate aceste domenii.

Michelle Obama a devenit cunoscută internațional prin intermediul căsniciei sale cu Barack Obama, deținător al Premiului Nobel pentru Pace, dar și responsabil de alte realizări notabile (deși contradictorii); acesta fiind ales în mod istoric drept primul președinte de culoare al Statelor Unite, dar fiind recunoscut unanim și drept președintele care a deportat în timpul mandatelor sale cel mai mare număr de migranți. Michelle Obama a fost o Primă Doamnă activă în timpul mandatelor soțului său, implicându-se în cauze sociale și vorbind pe numeroase teme de interes public. Activitatea ei publică a fost dedicată în principal tinerilor, încurajându-i să își descopere propriul potențial, persoanelor black, și advocacy-ului pentru viață sănătoasă, început chiar din primul mandat al soțului său.

Venirea lui Michelle Obama la București este relevantă și din punctul de vedere al activității acesteia ca autoare. Volumul său de memorii, Becoming Michelle Obama, a fost tradus în limba română, iar la nivel internațional a doborât o serie de recorduri de vânzare, printre cele mai notabile fiind detronarea Fifty Shades of Grey ca cea mai cumpărată carte. Volumul, în care aceasta își detaliază copilăria, adolescența, ascensiunea în carieră, povestea de dragoste cu Barack Obama, creșterea fiicelor pe care le au împreună, Malia și Sasha, dificultățile întâmpinate în viața personală în urma alegerilor politice ale soțului său, toate sunt redate cu un ton onest, care a făcut deliciul publicului.

A doua sa carte, Lumina din noi: Cum să depășim vremuri nesigure, a fost, de asemenea, luni la rând în topul vânzărilor. Împărtășind lecțiile care au ajutat-o să treacă peste perioade dificile, Michelle Obama a lansat, la sfârșitul lui 2024, un workbook asociat, Overcoming, un ghid cu instrumente practice pentru a face față provocărilor vieții. Aceasta și-a continuat demersurile de business fondând alături de soțul ei compania de producție Higher Ground, al cărei prim produs, filmul American Factory, a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun documentar în 2020, iar Crip Camp a fost nominalizat în același an.

Fosta Primă Doamnă produce și joacă într-o emisiune educativă pentru copii, fiind implicată în mai multe producții care au câștigat premii Emmy, o altă producție pe care și-a pus amprenta, The Light We Carry de pe Netflix, fiind de asemenea nominalizată la Emmy.

Acum, o poți vedea pe Michelle Obama la București, pe scena Impact Bucharest, în a doua zi a conferinței, pe 18 septembrie. Dialogul dintre aceasta și Beatrice Cornacchia, Executive Vice President, Marketing and Communications pentru Asia Pacific, Europe, Middle East și Africa (APEMEA), Mastercard, va avea loc de la ora 16:00 la ora 17:00. Cornacchia a început să lucreze pentru Mastercard în 1991, iar de-a lungul carierei sale a condus numeroase departamente și a jucat roluri esențiale în cadrul companiei.

