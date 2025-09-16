O zi până la Impact: speakerii pe care să nu îi ratezi la această ediție Impact Bucharest

Parteneriat media: Impact Bucharest

Impact Bucharest debutează pe 17 septembrie, cu o mulțime de evenimente, talk-uri, conversații despre domenii dintre cele mai variate, precum viitorul digital, economia sustenabilă, banking, financial tech & digital commerce, marketing & digital consumers, leadership, startups și cybersecurity. Inovatori în toate aceste arii, oameni politici, specialiști, sportivi, manageri își vor dezvălui experiențele acumulate în propriile cariere, astfel încât să te inspire și să te motiveze.

Cele două zile ale conferinței Impact Bucharest vor fi extrem de încărcate, așa că ți-am alcătuit un ghid al evenimentelor și speakerilor care nu trebuie ratate cu nici un preț. Știi deja, la această oră, că printre vorbitori se numără fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, actorul Kevin Costner, dar și sportivi de top precum Horia Tecău și Simona Halep. Momentele lor vor constitui cu siguranță highlight-uri pentru participanții care vin la Impact să se inspire și să stabilească legături cu lideri din felurite domenii.

Nu rata, chiar în prima zi, la ora 10:15, speech-ul lui Erin Meyer, profesoară la INSEAD, una dintre cele mai reputate școli de business. Cu experiență în modul în care managerii gestionează diferențele cultural într-un mediu global de afaceri, Erin Meyer va povesti despre strategii practice care să îmbunătățească proiecte internaționale complexe. Ei i se vor alătura oameni cheie de la Banca Transilvania, Mastercard și eMag pentru a discuta despre o cultură a inovației, vitezei și flexibilității în echipe.

Tot în prima zi, de la ora 11:40, Simona Halep va discuta cu Sergiu Mircea despre lucrurile pe care oamenii din sport și cei din business le pot învăța unii de la alții. De la 12:35, la Inspire Stage, Marina Coanda BunDac (Bonte), Ioana Enache (MARe museum) și Dragoș Ilie de la Universitatea de Artă din Iași vorbesc despre leadership în industriile creative, într-un talk moderat de Dorin Chioțea (Libertatea).

Un talk interesant promite să fie Next-Gen Banking: AI and Big Data for Smarter Financial Services, cu Antoaneta Curteanu de la UniCredit, Cosmina Marinescu de la KRUK România, Paul Williams (Engine by Starling) și Alexandra Ebert (MostlyAI), de la ora 15:00. Iar de la 16:10 Todi Pruteanu (FintechOS), Andrei Bereandă (Ringier Romania) și Gabriela Nistor (Salt Bank) vor discuta despre SEE Consumer Trends Forecast: Winning Strategies for Value Growth.

În cea de-a doua zi la Impact Bucharest nu rata Winning Mindsets: From Grand Slams to Everyday Impact, un dialog între Horia Tecău și Gabi Drzewiecka; de la ora 10:25; află, de la ora 12:30, totul despre Automation, AI, and the New Digital Economy de la Alexandru Mihailciuc (UiPath); iar de la 12:50 descoperă ce ne rezervă viitorul digital în talk-ul AI – Revolution, Apocalypse, or Great Disappointment? Dezbat Andi-Lucian Cristea, membru al Parlamentului European, Cerasela Baiculescu (IBM) și Stefan Andonovski (ministru pentru transformare digitală în Macedonia).

De la 13:15, discuțiile despre inteligența artificială continuă pe Inspire Stage cu The Future of AI-Driven Startups: Disruption or Hype?, cu Alin Dobra (Bunnyshell), Sorina Uleia (Recycllux), Jędrzej Iwaszkiewicz (The Heart) și Daniel Nicolescu (SymphoPay).

Și, desigur, nu uita de highligh-ul ediției, discuția între Michelle Obama și Beatrice Cornacchia (Mastercard), care va încheia, de la ora 16:00, această ediție Impact Bucharest.

