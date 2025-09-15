Irina Rimes aduce „Descântatele” pentru ultima dată la București

Pe 27 septembrie 2025, Arenele Romane din București vor găzdui un eveniment de neuitat: concertul Irinei Rimes – „Descântatele”. După succesul răsunător al ediției din 2024, artista revine cu un show și mai spectaculos, promițând o seară plină de emoție, muzică și energie. Ba mai mult, este și ultimul din această serie care se ține la București, următorul fiind pe data de 6 decembrie la Chișinău. Pentru show-ul din acest an, Irina promite o experiență de neuitat.

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală românească, demonstrând că poate aborda cu mult curaj diferite stiluri muzicale. De la stilul urban, la piese din folclor, Irina Rimes și-a surprins publicul cu un concept diferit, fiind și printre singurii artiști de la noi care au făcut o trecere atât de semnificativă.

Irina Rimes pregătește ultimul concert „Descântatele” de la București

Anul trecut, Irina Rimes a oferit publicului prezent la Arenele Romane un spectacol de excepție. Dincolo de piesele cele mai cunoscute din repertoriul său, artista a pus în scenă un show vizual inedit. Alături de ea au cântat și artiști consacrați, atmosfera fiind întreținută și de spectatorii energici.

Anul acesta, „Descântatele” revine la București, în aceeași locație, însă cu noi surprize, despre care ne-a povestit chiar Irina.

ELLE: Vorbim despre „Descântatele” de pe 27 septembrie, care este și ultimul din seria concertelor din București din acest capitol . Ai avut un show inedit anul trecut, însă ce așteptări ai anul acesta? O să vii cu ceva diferit?

Irina Rimes: Eu sper să fie cald. Anul trecut a fost foarte cald și a fost minunat. A fost ultima zi de vară. Eu sper să nu fie frig, pentru că e foarte important pentru mine ca oamenii să se simtă bine. Am invitați diferiți. Am și invitați pe care i-am avut și anul trecut, ca de exemplu Magnat & Feoctist. Dar, între timp, am făcut o piesă cu ei, o piesă nouă. Am invitați noi. O am pe Delia, îi am pe Ion Paladi, David Avicenti… Am pregătit piese noi. Jumătate din show e compus din piese noi, de pe Origin 2.

Anul ăsta cred că avem scena un pic mai mare, conceptul un pic mai diferit. Dar, am încercat să păstrăm în esență ce am făcut și anul trecut. Adică atunci când vine omul la concert, să vină ca la un mini-festival. Să aibă activități înainte de concert, să avem artiști care cântă în deschidere și să oferim o experiență completă.

ELLE: Cum a fost procesul de organizare de anul acesta? Pentru că știu că tu ești implicată foarte mult în aproape toate ariile când vine vorba de un show.

Irina Rimes: Anul ăsta m-am implicat un pic mai puțin pentru că am avut Vocea României și nu puteam să mă împart în zece. Bine, și Bubu a avut Vocea României și anul ăsta nimeni nu a fost implicat. A fost implicată Iustina în prima perioadă, acum suntem și noi implicați. În general, facem playlist-ul, după asta facem grafica, vorbim cu dansatori în funcție de playlist. În general, încercăm să construim o poveste în jurul muzicii pe care o cântăm. Și o facem împreună, adică eu, Cristian Comaroni, Bubu Cernea, Iustina, Andrei Comaroni, toată trupa. Și multe, multe repetiții.

ELLE: Cu ce moment simți că rămâi cel mai mult în suflet după toată această perioadă?

Irina Rimes: Nu știu dacă rămân cu un moment, cred că o să rămân cu ideea în sine că am făcut treaba asta. Mi-am dorit foarte mult să o fac de ani de zile și faptul că am reușit să o fac, pentru mine înseamnă foarte mult. Cred că sunt mândră că am adus niște piese pe care le-am visat, mă rog, nu le-am visat în somn, dar am visat să le am. Piese ca „Dudadu”, ca „Hora Fetelor”, ca „Ielele’, totul a început cu „Ielele”. Dar, atunci când am lansat Ielele, deja știam că vreau să fac proiectul ăsta. Asta s-a întâmplat acum patru ani, dacă nu mă înșel. Și mă bucur că am reușit să o facem și mai ales la anvergura asta.

ELLE: Au fost momente care te-au surprins anul trecut sau emoționat mai mult decât te așteptai?

Irina Rimes: Îmi place și mă mândresc foarte mult cu faptul că la concertele noastre chiar se dansează și se sare în sus. Și mi se pare că publicul din România e destul de greu de convins la capitolul ăsta. Dar, la noi, la concerte, atunci când începem să cântăm piesele alea de sărit în sus, oamenii chiar se distrează. Și la fel mă bucur că am reușit să cântăm și la festivaluri unde se bagă artiști mainstream și la altele unde nu sunt artiști mainstream. Deci, cumva, suntem cu un picior în mainstream și cu un picior în underground. Și asta s-a întâmplat și înainte, pentru că am scos un album mai underground, mai urban. Și, în general, muzica mea se împărțea în două. Dar faptul că am reușit să o facem și cu proiectul ăsta folcloric, pentru mine e o împlinire uriașă.

ELLE: Inițial te-ai lansat în ceea ce numim în termeni populari un „artist pop”. Însă, ușor-ușor ai adus și elementele folclorice în muzica ta. Ai avut și colaborarea cu Surorile Oșoianu, care a fost foarte bine primită de public. Aveai de mult în mintea trecerea aceasta sau ți-a venit ideea pe parcurs? Ai avut emoții legate de cum va reacționa publicul?

Irina Rimes: În general n-am emoții pentru lucrurile care îmi plac și pe care nu mizez. Eu nu am mizat pe proiectul ăsta. N-am avut nicio miză comercială. De aceea n-am avut nicio emoție. Iar lucrurile pe care eu nu mizez comercial se întâmplă natural. Și nu mă gândesc prea mult înainte să iau o decizie oricât de curajoasă ar fi aceasta. Și a fost o chestie pe care mi-am dorit să o fac de mult. Piesa „Ielele” a ieșit dintr-o răsuflare. Ideea de a le aduce pe Surori pe această piesă a fost o idee colectivă. Și cumva când apare un proiect care inspiră oamenii de jurul tău să muncească pentru el, înseamnă că este ceva consistent. Și asta mă bucură cel mai mult.

ELLE: Ai un ritual sau un obicei pe care îl faci înainte de fiecare concert?

Irina Rimes: Nu știu de ce, în ultima perioadă am primit întrebarea asta foarte des. N-am niciun ritual. În general, nu-mi place să mă agit. Și cam atât. Verific prompter-ul înainte de concert.

ELLE: Ai un moment preferat pe care îl pregătești pentru concertul de pe 27 septembrie? Poate o piesă sau un artist special care va urca pe scenă?

Irina Rimes: Cred că momentul meu preferat este „Huțulca”, cu Ion Paladi. Am cântat piesa asta la festivalul CODRU în Timișoara și oamenii au luat o raznă și ne-am simțit wow. În rest, abia aștept să cânt „Hora Fetelor”, abia aștept să cânt „Cazane”, abia aștept să cânt pentru prima oară „DnB Moldovenesc” și cred că abia aștept să cânt, pur și simplu. Adică, eu mereu am zis că orice concert pentru mine e ca un soi de examen, pentru că eu nu m-am considerat niciodată… nu-mi place nici titulatura și nici ce presupune să fii vedetă. Eu m-am considerat tot timpul artist, iar artiști au o problemă cu impostorul din ei. Și tot timpul când am urcat pe scenă, m-am simțit un soi de impostoare, dar la „Descântatele”, când urc pe scenă, când cânt piesele astea, nu mă simt deloc ca o impostoare. Chiar îmi place să cânt. Îmi place să cânt fizic. Adică, senzația fizică pe care o am atunci când cânt acest concert, îmi place. Așa că, abia aștept să cânt tot concertul.

ELLE: Simți că zona folclorică face mai mult parte din tine decât zona pop, comercială?

Irina Rimes: Nu, pentru că am un album „pe țeavă” care așteaptă. Am făcut în paralel și muzică pop.

ELLE: Ai ceva la care ai renunța într-unul din concertele tale?

Irina Rimes: Am zis că aș renunța la „Visele”. Nu am renunțat de tot, pentru că trebuie să facem un alt intro dacă vrem să renunțăm de tot. Nu știu dacă o să renunț de tot, dar aș cam renunța…

ELLE: Legat de partea de vizualuri, și aici ești foarte implicată? În tot ce înseamnă look-ul tău, ținutele pe care le schimbi. Ai o idee cam câte o să ai pentru concertul de anul acesta?

Irina Rimes: Habar n-am. Cu două zile înainte de concert stabilesc ținutele, pentru că în general mă concentrez pe muzică, să iasă totul bine din punct de vedere muzical. Pe partea de styling îmi las echipa să-și facă treaba. Pe Ifi (Alex Ifimov n.red.) și pe Ank Stăruială. Numai că ei își fac treaba și în ultimele secunde eu schimb totul și zic „asta e posibil, asta nu, asta nu, asta e greu de îmbrăcat, asta e greu de dezbrăcat. Aici trebuie ceva mai simplu, aici nu avem buzunar”. Și cam așa se soluționează.

ELLE: Am mai văzut și pe TikTok-ul tău că ai postat recent părți dintr-o piesă, „Margele”, care sună a următorul hit. O să aibă o premieră live la „Descântatele”?

Irina Rimes: Da, este pe album. Cred că o să o lansez 24 septembrie.

ELLE: Cum vezi evoluția ta muzicală în următorii ani? Vrei să experimentezi și alte genuri muzicale? Vrei să te mai joci un pic și cu zona asta folclorică? Ce se întâmplă după „Descântatele”?

Irina Rimes: Vreau să mă odihnesc un pic. Da, vreau să mă odihnesc. Desigur că nu o să reușesc, pentru că nu sunt genul ăla de om care să-și ia o pauză și să nu facă ce-i place cel mai mult să facă, adică muzică. Și cel mai probabil în timpul ăsta de odihnă o să caut chestii noi, dar nu vreau să fie asta o miză. Dacă până acum voiam să, nu știu, să rup gura târgului, să aduc influențe noi, să vin cu ceva nou ca să nu rămânem în urmă, ca să menținem această titulatură de deschizători de drumuri, acum nu mai vreau chestia asta. Vreau să mă odihnesc și să fac muzică fără nici o presiune. Și atunci vezi și ce vine și poate ce te surprinde. Cel mai probabil o să apară ceva, pentru că în general experiența îmi spune că nu există sezonul în care să nu apară ceva la mine. De obicei suntem inspirați și dacă nu suntem, mușchiul ăsta al inspirației este destul de antrenat și trebuie doar să-l încordăm un pic. Nu îmi fac griji deloc, pentru că nu mai am această ardoare să fac ceva nou. Vreau să fac muzică și vreau să o fac în liniște și fără nici o grabă.

ELLE: Este ceva ce ai transmite acum publicului tău înainte de concert?

Irina Rimes: Învățați bine piesele ca să cântăm împreună. Veniți la concert pentru că este o experiență care, dacă nu o aveți, cel mai probabil o să o vedeți prin ecranele telefonului și o să vă pară rău că nu ați fost acolo. Este chiar un concert frumos și nu e pentru că l-am făcut noi, ci pentru că eu cred că este un alt soi de distracție. Este altă muzică. Este ceva ce cred eu că a lipsit în industrie. Mă bucur că am fost noi cei care am adus acel ceva. Și nu o să fie atât de des și nu cred că se va mai repeta, cel puțin nu așa și nu la Arenele Române. Asta e ultimul „Descântatele”. Deci nu ratați această oportunitate de a vă distra cu noi.

Și încă un lucru. Oamenii care vin la concert să profite de concert. Eu mai am momente când le zic: „Acum lăsăm telefoanele jos și sărim sus.” Pentru că de multe ori oamenii filmează și nu profită, nu dansează. Da, cred că e o chestie generală acum. O să filmăm concertul, adică o să existe filmarea. Filmăm noi pentru voi. Voi doar veniți să săriți în sus, să dansați, să vă distrați cu noi.

foto: PR

