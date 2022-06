Machine Gun Kelly, la un pas să se sinucidă. Confesiuni tulburătoare în noul său documentar

Machine Gun Kelly a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare în cel mai nou documentar al său. Artistul a povestit un episod dureros, când a fost la un pas să își ia viața. Machine Gun Kelly a „clacat” și și-a pus un pistol încărcat în dreptul gurii, în timp ce vorbea la telefon cu actuala logodnică Megan Fox.

În noul său documentar „Life in Pink”, rockerul a detaliat o noapte întunecată din iulie 2020, în timp ce plângea pierderea tatălui său, care a murit la aniversarea de un an de la lansarea albumului său „Hotel Diablo”. Kelly , al cărui nume real este Colson Baker, a adăugat că întotdeauna dormea cu o pușcă de vânătoare lângă patul său și că în acea zi „a cedat”.

„Nu am vrut să ies din camera mea și am început să am gânduri foarte, foarte, foarte întunecate. Megan a plecat în Bulgaria pentru a filma un film și am început să am o paranoia foarte mare. Adică, deveneam paranoic că cineva va veni și mă va ucide. Am sunat-o pe Megan. I-am spus: ‘Nu ești aici pentru mine’. Eram în camera mea și m-am cam speriat. Omule, mi-am pus pușca în gură. Și țipam la telefon și aveam țeava în gură. Și încarc pușca și glonțul, iar când se întoarce, cartușul se blochează. Megan a amuțit”, și-a amintit MGK, în vârstă de 32 de ani.