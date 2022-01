Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au logodit. Gestul inedit făcut de cei doi

Megan Fox si Machine Gun Kelly s-au logodit după un an și jumătate de relație.

Vestea că Megan Fox si Machine Gun Kelly s-au logodit a fost confirmată chiar de către cei doi, pe conturile lor de Instagram.

„În iulie 2020 am stat sub acest bananier. Ne-am rugat pentru magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care le vom face pentru relația noastră, intoxicați fiind cu iubire. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut împreună prin iad și după ce am râs cum nu am făcut-o niciodată, mi-a cerut să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în oricare viață anterioară și oricare viață ulterioară, am spus da… Apoi ne-am băut sângele unul altuia. 1.11.22”, a declarat Megan Fox pe contul ei de Instagram.