Lisa Kudrow a dezvăluit că au fost filmate primele scene din episodul special al serialului „Friends”

Lisa Kudow a dezvăluit în cadrul podcastului Literally! With Rob Lowe că primele scene din episodul special al serialului Friends au fost filmate.

„Am filmat deja ceva, așa că sigur o facem, pentru că am filmat puțin”, a declarat actrița. Lisa a mărturisit și că în episodul special, cei șase actori nu vor interpreta personajele care i-au făcut cunoscuți. „Nu avem un scenariu și nu interpretăm personajele noastre. E pur și simplu o întâlnire a noastră, ceea ce nu se întâmplă foarte des și nu s-a întâmplat niciodată în fața altor oameni de când am terminat filmările, în 2004. Cred că o să fie grozav”, a afirmat Kudrow.

După aceste declarații, Lowe, moderatorul podcastului, a întrebat-o pe Lisa: „E pur și simplu o întâlnire acasă la Jen în care mâncați nachos?”. „Da, asta este”, a glumit actrița. Kudrow a mai precizat și că filmările cu public vor avea lor la începutul primăverii.

Afirmația a fost confirmată și de Matthew Perry, care a anunțat pe contul său de Twitter că reuniunea mult așteptată va avea loc la începutul lunii martie a acestui an. „Reuniunea a fost reprogramată la începutul lui martie. Pare că ne așteaptă un an încărcat. Și așa îmi place!”, a dezvăluit actorul.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020