Ben Affleck vorbește despre relația cu Jennifer Lopez: „oamenii erau răi, sexiști, rasiști”

Ben Affleck a vorbit pentru un podcast despre relația cu Jennifer Lopez care s-a încheiat în 2004 și care a fost una dintre cele mai mediatizate la vremea respectivă. Actorul în vârstă de 48 de ani a apărut în podcast-ul Awards Chatter, al publicației Hollywood Reporter, ca să vorbească despre cel mai recent proiect al său, The Way Back. Cu ocazia aceasta, Affleck a răspuns și unor întrebări despre relația și logodna sa cu Jennifer Lopez.

„Oamenii erau atât de răi cu ea – sexiști și rasiști. Au fost scrise porcării urâte, oribile despre ea, în feluri în care, dacă ai scrie așa ceva acum, literalmente ai fi concediat pentru că ai spus acele lucruri. Acum este respectată pentru munca pe care a făcut-o, pentru locul din care provine și ce a reușit să ajungă – așa cum ar fi cazul să fie! Cred că ai o șansă mai mare, venind din Bronx, să ajungi ca judecătoarea Sotomayor (judecătoare la Curtea Supremă a Statelor Unite, n.red.) decât la o carieră ca a lui Jennifer și să fii cine e ea azi, la 50 de ani.”, a comentat Affleck despre relația cu Jennifer Lopez.

Și Lopez a comentat în trecut despre felul în care a fost tratată de presă acea relație, spunând că social media a ajutat-o să exprime și adevărul ei. „Pe atunci oamenii credeau orice vedeau pe coperta unui tabloid. De multe ori nu era adevărat, sau era doar o treime adevărat.”

„Știi, există mereu acea poveste a lunii”, a mai spus Affleck acum despre relația cu Jennifer Lopez, „și noi am fost acea poveste în tabloide într-o perioadă în care acea industria a crescut exponențial. Până în ziua de azi, unii oameni zic: „te-am văzut acolo în pozele de paparazzi!”. Ca și cum aș zice: „Da, am ieșit din casă să duc gunoiul. Nu e ca și cum aș fi încercat să…”. Și tot spun: „Ieșeai pentru paparazzi!”. Ca și cum, dacă ieși din casă, faci asta doar în speranța că vei fi atât de norocos încât să ajungi în The Daily Mail. E absurd!”.

