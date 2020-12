Jennifer Lopez și Alex Rodriguez vor să anuleze nunta

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez vor să-și anuleze nunta după ce au fost forțați de pandemie să amâne ceremonia care era plănuită pentru vară. Cei doi au vorbit în mai multe rânduri de planurile lor, iar acum Lopez a vorbit cu omul de televiziune Andy Cohen despre cum nunta ar putea să nu se mai întâmple deloc, în cele din urmă.

„Cu siguranță am vorbit despre asta”, a declarat Lopez, citată de Hollywood Life. „La o adică, la vârsta noastră, și amândoi am mai fost căsătoriți, ne întrebăm: ne mai căsătorim? Nu ne căsătorim? Ce înseamnă asta pentru noi?”.

Cele două staruri iau în considerare ideea să-și anuleze nunta cu totul, după ce nu au putut să urmeze planul inițial și să se căsătorească, în luna iunie, în Italia. „A fost foarte trist pentru că trebuia să ne căsătorim în iunie și plănuiserăm totul. Așa că, în martie sau aprilie, am început să ne gândim: „Poate că n-o să se întâmple.” În Italia se întâmpla ce e mai rău, și noi voiam să ne căsătorim în Italia. Așa că am zis, OK, o să anulăm totul.”

Reconsiderarea planurilor, a mărturisit Jennifer Lopez, le-a dat mai mult timp să se gândească, și așa au ajuns și la varianta că ar putea să anuleze nunta cu totul. Cântăreața a declarat că s-a gândit inclusiv la cuplul format de Goldie Hawn și Kurt Russell, unul dintre cele mai longevive de la Hollywood – actorii sunt împreună de patru decenii, dar nu au dorit să se căsătorească niciodată.

„Pur și simplu te gândești: „Ei bine, lucrurile se vor întâmpla când vrea divinitatea, într-un fel.” Și apoi te gândești la Goldie și Kurt, și îți spui „Trebuie să facem asta, e cazul?”. Pur și simplu ne-am dat o pauză să ne gândim la asta. Și cred că e ceva care e încă important pentru noi, dar nu ne grăbim, știi? Se va întâmpla când se va întâmpla.”

