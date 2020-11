10 filme cu cei mai populari actori de la Hollywood, pe care trebuie să le vezi

Când vine vorba de alegerea unui film, avem multe criterii, de la actorii principali, acțiunea palpitantă, premiile câștigate sau disponibilitatea de pe o platformă de streaming. Însă, mai sunt și cazuri când luăm în considerare părerea criticilor.

În această listă vei regăsi nume pe care cu siguranță le cunoști, de la actori faimoși, până la viitoarele staruri care vor cuceri Hollywood-ul.

Ana de Armas – Marta în „Knives Out” (2019)

Detectivul Benoit Blanc (Daniel Craig) și locotenentul Elliott (LaKeith Stanfield) investighează moartea suspectă a romancierului Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Cei doi îi intervievează pe moștenitorii săi, dar și pe asistenta sa, Marta Cabrera (Ana de Armas). Este un thriller captivant și, potrivit criticilor, pelicula a impresionat prin distribuția de top.

Anne Hathaway – Sarah Barlage Bilott în „Dark Waters” (2019)

Filmul Dark Waters se bazează pe o poveste reală. Pelicula îl urmărește pe avocatul Rob Billot (Mark Ruffalo), în timp ce începe un proces de mediu împotriva unei corporații producătoare de substanțe chimice, cu ajutorul soției sale, Sarah (Anne Hathaway).

Ryan Reynolds – Curtis în „Mississippi Grind” (2015)

În filmul Mississippi Grind, Gerry (Ben Mendelsohn) este convins că noul său prieten mult mai tânăr și carismatic, pe nume Curtis (Ryan Reynolds) are noroc la poker, motiv pentru care îl ia alături de el într-o călătorie spre New Orleans, în încercarea de recupera ceea ce a pierdut. Mississippi Grind a fost considerată o dramă subapreciată, iar ulterior a impresionat prin complexitatea personajelor.

Anya Taylor-Joy – Thomasin în „The Witch” (2015)

Deși acum se bucură de un succes incredibil după serialul The Queen’s Gambit de pe Netflix, actrița Anya Taylor-Joy a jucat și în alte filme, cum este The Witch, un thriller psihologic. Acțiunea filmului este situată în Noua Anglie, în 1600 și îi urmărește pe William și Katherine, care încearcă să ducă o viață creștină alături de cei cinci copii. Când copilul lor nou-născut dispare fără urmă, vina este dată asupra surorii mai mari, Thomasin (Anya Taylor-Joy). Criticii au spus despre acest film că e încărcat de suspans până la sfârșit.

Emma Watson – Pauline Fossil în „Ballet Shoes” (2007)

Ballet Shoes are la bază romanul lui Noel Streatfeild. Filmul suprinde trei tinere orfane, Pauline, Petrova și Posy și povestea lor de viață, după ce sunt adoptate de un explorator excentric și date în creșterea nepoatei acestuia. Fiecare fată luptă pentru visul ei și pe parcurs își descoperă talentele.

Timothée Chalamet – Kyle Scheible în „Lady Bird” (2017)

Christine McPherson este o liceeană care își dorește cu ardoare să aibă parte de independență și aventură și caută dragostea în timpul unui an tumultos. Însă ceea ce o împiedică este liceul ei catolic din Sacramento. În film, Timothée Chalamet îl interpretează pe băiatul de care Christine se îndrăgostește.

Kristen Stewart – Beth Travis în „Certain Women” (2016)

Viețile a patru femei se intersectează într-un mod neașteptat într-un oraș mic. Motivul pentru care pelicula Certain Women a fost apreciată are legătură cu distribuția, în film jucând actrițe precum Kristen Stewart, Laura Dern și Michelle Williams.

Emma Stone – Abigail în „The Favourite” (2018)

The Favourite o surprinde pe Regina Anne care ocupă tronul, însă prietena ei apropiată, Lady Sarah, guvernează țara în locul ei, în timp ce are grijă de starea de sănătate a Annei. Atunci când își face apariția o nouă servitoare, Abigail (Emma Stone), o cucerește pe Sarah cu farmecul ei. Sarah o ia pe Abigail sub aripa ei, fapt ce o face pe Abigail să fie tot mai aproape de o poziție în înalta aristocrație.

Robert Pattinson – Connie Nikas în „Good Time” (2017)

Connie Nikas, interpretat de Robert Pattinson, se află într-o luptă contracronometru în încercarea de a-și elibera fratele mai mic, Nick, din închisoare, după ce amândoi au jefuit o bancă din New York. Connie mai are nevoie de 10.000 de dolari pentru a-l scoate pe Nick din închisoare, așa că cere ajutorul și iubitei sale. Criticii au spus despre Good Time că este un film de acțiune excepțional datorită performanței lui Robert Pattinson.

Kate Winslet – Marianne Dashwood în „Sense and Sensibility” (1995)

Sense and Sensibility a fost adaptat de mai multe ori de-a lungul anilor după romanul clasic al lui Jane Austen. Varianta din 1995, cea cu Kate Winslet, Dame Emma Thompson, Hugh Grant și regretatul Alan Rickman este una dintre cele mai faimoase și apreciate. Emma Thompson, cea care și joacă în film rolul Elinor Dashwood, a câștigat în 1996 premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

