Poză rară cu Jennifer Lopez și mama sa. Cât de mult seamănă cele două

Jennifer Lopez își va lansa în curând propriul brand de produse de îngrijire a pielii. Recent, artista a postat pe contul noii sale companii, JLo Beauty, o imagine în care se află alături de mama sa, iar fanii nu au putut să nu remarce asemănarea dintre cele două. „Parcă ați fi gemene”, a scris un fan, iar un altul a declarat că „Acum înțeleg de unde ai moștenit frumusețea”.

Chiar Jennifer Lopez a mărturisit că sfaturile pe care mama sa, Guadalupe Rodriguez, i le-a dat în legătură cu îngrijirea pielii, au fost cele care au ajutat-o să pună bazele unui brand de beauty.

„Sfaturile de frumusețe ale mamei mele reprezintă fundația brand-ului JLo Beauty. În curând le voi împărtăși cu voi!”, a scris artista.

În luna noiembrie, Lopez a anunțat că JLo Beauty va fi lansat în prima zi a noului an. „Nu e doar o pasiune, e un vis vechi de 30 de ani. De-abia aștept să împărtășesc cu voi secretele mele de îngrijire a pielii.”, a scris Jennifer pe Instagram. Iar pe 2 decembrie, aceasta a dezvăluit o parte dintre produsele care vor fi disponibile de la 1 ianuarie: serumul That JLo Glo Multitasking Serum, masca That Limitless Glow Multitasking Mask sau crema That Big Screen SPF 30 Moisturizer.

Deși de-a lungul timpului mulți au crezut că secretul tenului său constă în diverse intervenții cosmetice sau chirugicale, J.Lo a negat toate aceste zvonuri, afirmând că nu a apelat niciodată la injecțiile cu toxină botulinică.

„Aveam 20 și ceva de ani și eram într-o relație cu un tip. El a mers la un dermatolog, și eu la un altul. Doctorul meu dermatolog mi-a dat un gel de curățare și o cremă cu protecție solară și mi-a spus: ‘Dacă le aplici de acum încolo, totul va fi bine’. Apoi am mers la celălalt dermatolog, împreună cu iubitul meu, și repet, aveam 20 și ceva de ani și nu folosisem vreodată botox. Și nu am făcut-o nici până în ziua de azi. Doctorul mi-a spus: ‘Știi că ai o mică linie aici? Ar trebui să începem să folosim botox’. Aveam 23 de ani, OK? Așa că i-am spus: ‘O să zic pas!‘”, a povestit Lopez.

Aceasta a mai subliniat și faptul că iubitul său de la acea vreme a insistat asupra intervenției. „Ar trebui să o faci. Eu o fac. I-am spus: ‘Nu, mulțumesc!’. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi început să folosesc botox de la 23 de ani și cum aș fi arătat acum. Fața mea ar fi fost complet diferită acum”, a mărturisit artista.

