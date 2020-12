Jennifer Lopez vorbește cu sinceritate despre injecțiile cu botox

Poate nu îți plac melodiile pe care le lansează, și poate nici de calitățile ei actoricești nu ai fost convinsă. Însă, nimeni, absolut nimeni nu poate nega forma fizică incredibilă a lui Jennifer Lopez. Iar pozele nud postate recent pe contul său de Instagram sunt cea mai bună dovadă. Însă, dincolo de trupul extrem de tonifiat, Jennifer se bucură și de un ten fără cusur. Secretul? Mulți au fost convinși că e vorba de mâna unui estetician priceput. Însă, într-un interviu acordat recent, Lopez infirmă aceste zvonuri, declarând că nu a apelat niciodată la injecțiile cu toxină botulinică.

J.Lo a vorbit despre noul său brand de produse cosmetice, despre rutina sa de îngrijire, dar și despre cum, la vârstă de 23 de ani, iubitul ei i-a sugerat să recurgă la botox.

„Aveam 20 și ceva de ani și eram într-o relație cu un tip. El a mers la un dermatolog, și eu la un altul. Doctorul meu dermatolog mi-a dat un gel de curățare și o cremă cu protecție solară și mi-a spus: ‘Dacă le aplici de acum încolo, totul va fi bine’. Apoi am mers la celălalt dermatolog, împreună cu iubitul meu, și repet, aveam 20 și ceva de ani și nu folosisem vreodată botox. Și nu am făcut-o nici până în ziua de azi. Doctorul mi-a spus: ‘Știi că ai o mică linie aici? Ar trebui să începem să folosim botox’. Aveam 23 de ani, OK? Așa că i-am spus: ‘O să zic pas!’', a povestit Jennifer Lopez.

Aceasta a mai subliniat și faptul că iubitul său de la acea vreme a insistat asupra intervenției. „Ar trebui să o faci. Eu o fac. I-am spus: ‘Nu, mulțumesc!’. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi început să folosesc botox de la 23 de ani și cum aș fi arătat acum. Fața mea ar fi fost complet diferită acum”, a mărturisit artista.

