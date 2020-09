Jennifer Aniston a dezvăluit că a vrut să renunțe la actorie

În cadrul podcast-ului SmartLess, găzduit de actorii Jason Bateman, Sean Hayes și Will Arnett, Jennifer Aniston a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani s-a întrebat dacă într-adevăr profesia de actriță este potrivită pentru ea.

Jennifer Aniston a mărturisit că a fost implicată într-un proiect dificil care a făcut-o să fie confuză cu privire la cariera ei, un proiect de dinainte de The Morning Show, care i-a adus și un premiu pentru cea mai bună actriță într-un serial-dramă la SAG Awards 2020. „Trebuie să spun că în ultimii doi ani mi-a trecut asta prin minte.”

Actrița a explicat că respectivul proiect „a secat-o de energie” și nu știa daca asta o mai interesează, dar și că scenariul proiectului nu era gata, iar timp de trei luni totul a fost incert. Întrebată ce ar fi făcut dacă într-adevăr renunța, Jennifer Aniston a răspuns că „cel mai probabil design interior. Ador asta.”

Din fericire pentru fanii actriței de la Hollywood, ea nu a renunțat. Reflectând asupra performanțelor sale, Jennifer Aniston a spus că serialul Friends rămâne printre preferatele sale. „Evident că ador Friends. Ar trebui să spun că este pe primul loc.”

Actrița a vorbit și despre actorul Adam Sandler și cum s-a înțeles cu el când au filmat pelicula Just Go With It din 2011. „Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu Sandler. Just Go With It a fost foarte distractiv. Ne cunoașteam de când aveam 19 ani.”

Jennifer Aniston s-a confruntat cu mai multe nesiguranțe de-a lungul carierei. În decembrie 2019, le-a acordat un interviu celor de la People, în care a menționat că familia ei nu a susținut-o atunci când le-a spus că vrea să devină actriță, iar acest lucru a afectat mulți ani la rând. „Le-am spus adevărul fără să îmi fie teamă, iar acest lucru s-a reflectat asupra carierei mele. Iar atunci a apărut serialul Friends, dar tot mai erau câțiva sceptici în familia mea. „Nu vei face niciun ban”, mi-au spus ei. „Uitați-vă la mine. Nu mă provocați. Dumnezeu știe că voi face o grămadă de bani”, a declarat Jennifer Aniston la vremea respectivă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

