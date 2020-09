O reuniune Friends a avut loc în seara premiilor Emmy, și a fost pe cât de amuzantă speram

O reuniune Friends era marea speranță a fanilor serialului-fenomen, și era programată să aibă loc anul acesta, într-un proiect care ar fi trebuit să fie difuzat pe HBO Max, însă pandemia a schimbat planurile tuturor, așa încât și reuniunea cu pricina a trebuit să fie amânată.

Însă fanii au avut, totuși, parte de o mini reuniune Friends, cu ocazia decernării premiilor Emmy 2020. Chiar dacă nu s-a reunit întreaga distribuție a serialului, în mijlocul transmisiunii gazda Jimmy Kimmel a intrat în direct cu Jennifer Aniston de la ea de acasă… unde s-a dovedit că aceasta pusese la care reuniunea.

Așa că această parțială reuniune Friends a fost una la care au luat parte chiar gazda, Jennifer Aniston, împreună cu Lisa Kudrow și Courteney Cox. Cele trei au glumit pe seama faptului că ar locui împreună și că au făcut asta încă din 1994, anul în care a început să fie difuzat serialul care le prezintă trăind împreună cu prietenii și, mai târziu, partenerii lor, într-un apartament din New York.

Aniston, Kudrow și Cox și-au păstrat relația specială mult după terminarea serialului, așa încât nu e de mirare că au pus la cale o reuniune Friends în mijlocul pandemiei care a făcut ca chiar și ceremonia de decernare a premiilor Emmy să fie deturnată de la formatul său obișnuit.

Cele trei actrițe au glumit pe seama șocului prezentatorului emisiunii, care s-a arătat extrem de surprins să le vadă împreună, îmbrăcate casual și preferând să își servească cina în loc să privească acordarea premiilor.

Jimmy Kimmel a fost șocat să vadă că și Jason Bateman, actorul cunoscut pentru rolurile din Arrested Development, The Kingdom, Juno, Up in the Air și Horrible Bosses, a fost prezent la această reuniune Friends ad hoc, însă Jennifer Aniston s-a grăbit să îi spună că actorul locuiește cu ele până pleacă la facultate.

Foto: captură din transmisiunea live Emmy 2020

