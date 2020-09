Emmy 2020: lista completă a câștigătorilor

Premiile Emmy 2020 au însemnat și a 72-a ediție de când se acordă râvnitele trofee, iar ediția de anul acesta a fost una cu siguranță dintre cele mai neobișnuite de până acum, fapt prilejuit, evident, de pandemia de coronavirus.

Dacă altădată vedeam starurile pe covorul roșu, acum puține au fost cele care și-au schimbat pijamalele de casă pe rochii glamour. Însă le vedeți și pe acestea în articolul dedicat despre moda la Emmy 2020. Până atunci, însă, recapitulăm marii câștigători ai serii, dintre care Zendaya este, probabil, cel mai semnificativ nume, pentru că este, totodată, și cea mai tânără actriță care câștigă vreodată premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-o dramă. La doar 24 de ani, Zendaya le-a învins pe nominalizatele Sandra Oh (Killing Eve), Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown) și Laura Linney (Ozark).

Desigur, actrița a fost teribil de emoționată de vestea că a făcut istorie la Emmy 2020. „Vreau să mulțumesc Academiei și tuturor femeilor incredibile din această categorie”, a spus ea acceptându-și trofeul de acasă. „Vă admir foarte tare. Este o nebunie! Nu plâng, de fapt. Mulțumesc, HBO și A24 pentru toată susținerea. Mulțumesc familiei și echipei mele… sunt recunoscătoare să vă am aici. Iar echipei Euphoria, sunt atât de norocoasă să lucrez cu voi în fiecare zi, și sunt inspirată de tot ce faceți. Creatorului serialului, Sam Levinson, apreciez atât de mult… sunt recunoscătoare pentru personajul meu, Rue. Sunt atât de recunoscătoare că mi-ai încredințat această poveste. Și sper că voi continua să te fac mândru. Știu că acesta pare un moment foarte ciudat să sărbătorești. Dar vreau doar să spun că există speranță pentru tineri. Știu că show-ul nostru TV nu e neapărat un bun exemplu pentru asta, dar este speranță pentru tineri. Și vreau să le spun tuturor celor de vârsta mea care fac muncă în stradă. Vă văd, vă admir. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc atât de mult!”

La categoria serial de dramă la Emmy 2020, premiul pentru cel mai bun serial a revenit show-ului Succession. Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar într-un serial de dramă a fost câștigat de Julia Garner, pentru Ozark, în vreme ce premiul pentru rol masculin a mers către Billy Crudup (The Morning Show). Regizorul premiat pentru serial de dramă a fost Andrij Parekh (Succession, „Hunting”), iar trofeul pentru cel mai bun scenariu a mers tot către Succession, fiind câștigat de Jesse Armstrong (Succession, „This Is Not for Tears”). Iar cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramă este anul acesta Jeremy Strong (Succession).

Watchmen a câștigat aproape tot ce era de câștigat când a venit vorba despre miniserii la Emmy 2020 – de la trofeul principal, pentru cea mai bună miniserie, la cel pentru rol secundar masculin, pentru Yahya Abdul-Mateen II, la scenariu – Damon Lindelof and Cord Jefferson (Watchmen, „This Extraordinary Being”) și la actriță în rol principal -Regina King (Watchmen). Premiul pentru regie, totuși, a mers către Maria Schrader pentru Unorthodox, iar cel pentru actor într-un rol principal a fost câștigat de Mark Ruffalo, pentru I Know This Much is True.

Cât despre partea de comedie la Emmy 2020, Schitt’s Creek a luat cu asalt ceremonia, adjudecându-și trofee pentru cel mai bun serial de comedie, pentru actriță în rol secundar – Annie Murphy; actor într-un rol secundar – Dan Levy; regie: Andrew Cividino and Dan Levy; scenariu – Dan Levy; actor în rol principal: Eugene Levy, și actriță în rol principal: Catherine O’Hara.

