Matthew Perry a împărtășit pentru prima oară o fotografie cu logodnica sa

În weekend, Matthew Perry a postat pentru prima oară pe pagina sa de Instagram o fotografie cu logodnica sa, Molly Hurwitz. În imagine, tânăra în vârstă de 29 de ani poartă un tricou marca Friends, pe care este inscripționat mesajul: „Could this BE any more of a t-shirt”, una dintre replicile celebre ale lui Chandler Bing, personajul interpretat de partenerul său în serial.

Perry a lansat o colecție limitată de tricouri cu scopul de a ajuta persoanele afectate de pandemia de coronavirus. Veniturile strânse vor merge către Organizația Mondială a Sănătății.

„Ce e asta, o ediție limitată de tricouri caritabile? Lansez această colecție doar pentru două săptămâni. Încasările vor sprijini eforturile de ajutorare ale Organizației Mondiale a Sănătății împotriva Covid-19.”, a fost mesajul pe care actorul l-a împărtășit pe Instagram alături de o imagine cu el, îmbrăcat într-un tricou ca cel al logodnicei sale.

Dumincă, Perry a mai postat o fotografie cu Hurwitz, însă de data aceasta tânăra purta o șapcă pe care scria: „Ce e asta, o șapcă de baseball?”.

Saptămâna trecută Matthew a anunțat în mod oficial că s-a logodit cu Molly. Cei doi formează un cuplu de doi ani. „Am decis sa ne logodim. Din fericire, se întâmplă să am o relație cu cea mai grozavă femeie de pe fața pământului în acest moment”.

Anul acesta, de Valentine’s Day, Molly i-a transmit un mesaj emoționant actorului, prin intermediul contului ei de Instagram, care a devenit însă de atunci privat. „Este al doilea an în care este my valentine, însă primul lui ca influencer pe Instagram”, a scris ea făcând referire la faptul că actorul are și el acum un cont pe Instagram.

Potrivit Us Weekly, Perry și Hurwitz s-au despărțit pentru o scurtă perioadă în luna mai a acestui an, actorul chiar fiind apelând atunci la aplicația exclusivistă de dating Raya. Înainte de a începe o relație cu Hurwitz, Matthew Perry a format un cuplu cu actrița Lizzy Caplan, însă cei doi s-au despărțit în 2012.

Foto: Arhiva ELLE

