Actorul Matthew Perry, celebru pentru rolul din serialul Friends, s-a logodit

La 51 de ani, actorul Matthew Perry, celebru pentru rolul lui Chandler din serialul de comedie Friends, s-a logodit.

Actorul a dezvăluit știrea publicației People, precizând că femeia cu care s-a logodit este iubita lui din ultimii ani, Molly Hurwitz.

„Am decis să mă logodesc”, a dezvăluit actorul pentru People. „Din fericire, se întâmplă să am o relație cu cea mai grozavă femeie de pe fața pământului în acest moment”.

Molly Hurwitz, logodnica lui Matthew Perry, are 29 de ani și lucrează ca manager literar. Cei doi formează un cuplu din 2018, iar anul trecut au fost pozați împreună cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Anul acesta, de Valentine s Day, Molly i-a transmit un mesaj emoționant actorului, prin intermediul contului ei de Instagram, care a devenit însă de atunci privat. „Este al doilea an în care este my valentine, însă primul lui ca influencer pe Instagram”, a scris ea făcând referire la faptul că actorul are și el acum un cont pe Instagram.

Potrivit Us Weekly, Perry și Hurwitz s-au despărțit pentru o scurtă perioadă în luna mai a acestui an, actorul chiar fiind apelând atunci la aplicația exclusivistă de dating Raya. Înainte de a începe o relație cu Hurwitz, Matthew Perry a format un cuplu cu actrița Lizzy Caplan, însă cei doi s-au despărțit în 2012.

Logodna nu este însă singurul eveniment fericit din viața lui Matthew Perry. Așteptarea a luat sfârșit! Sau… cel puțin așa sperăm, fiindcă nu e prima oară când auzim că va avea loc o reuniune a actorilor din Friends într-un episod special. Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) și Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) anunțau cu entuziasm acest episod, postând în luna februarie pe conturile lor de socializare aceeași imagine însoțită de mesajul „Se întâmplă.” Apoi, în luna martie ne-au anunțat că momentul va fi amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

Matthew Perry a anunțat pe contul său de Twitter că reuniunea mult așteptată va avea loc la începutul lunii martie a anului viitor. „Reuniunea a fost reprogramată la începutul lui martie. Pare că ne așteaptă un an încărcat. Și așa îmi place!”, a dezvăluit actorul.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020