Matthew Perry a dezvăluit când va fi filmat episodul special al serialului Friends

Așteptarea a luat sfârșit! Sau… cel puțin așa sperăm, fiindcă nu e prima oară când auzim că va avea loc o reuniune a actorilor din Friends într-un episod special. Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) și Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) anunțau cu entuziasm acest episod, postând în luna februarie pe conturile lor de socializare aceeași imagine însoțită de mesajul „Se întâmplă.” Apoi, în luna martie ne-au anunțat că momentul va fi amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

Matthew Perry a anunțat pe contul său de Twitter că reuniunea mult așteptată va avea loc la începutul lunii martie a anului viitor. „Reuniunea a fost reprogramată la începutul lui martie. Pare că ne așteaptă un an încărcat. Și așa îmi place!”, a dezvăluit actorul.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020