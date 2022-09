Iulia Vântur a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a plecat din România: „Mi-am dorit să ajung acolo”

Iulia Vântur a renunțat la celebritatea din România pentru o viață complet nouă în India. Vedeta a ales să înceapă un alt capitol într-o societate complet diferită și să atingă succesul. Fosta prezentatoare TV a cunoscut fericirea în India alături de oameni pe care i-a întâlnit, dar mai ales lângă partenerul ei, actorul Salman Khan.

Vedeta a dezvăluit în cadrul podcastului Fain & Simplu, găzduit de Mihai Morar, adevăratul motiv pentru care a decis să plece din România în urmă cu mulți ani. Iulia Vântur a vorbit deschis despre deciziile din viața ei și etapele prin care a trecut pentru a ajunge persoana care este astăzi. Potrivit declarațiilor sale, Iulia a renunțat la celebritate pentru a pleca în India, unde nu era recunoscută de oameni la început. Cu toate acestea, vedeta a reușit să atingă succesul într-o societate complet nouă.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că la început i-a fost destul de dificil întrucât era singură în India, iar familia era departe de ea. Deși s-a dus singură, urmându-și visul, Iulia Vântur a spus că a trecut printr-o luptă cu sinele până s-a adaptat.

„La început am avut momente în care m-am simțit oarecum singură. Nu aveam familia, prietenii acolo. Eu mi-am dorit să ajung acolo, nu m-a forțat nimeni, m-am dus de bunăvoie. M-am luptat puțin cu mine ca să-mi dau seama că nu tot ceea ce credeam eu era adevărat sau bun. Mi-am dorit să cunosc și alte feluri de a fi” , a adăugat vedeta.

Totodată, Iulia Vântur a precizat că s-a confruntat cu momente mai puțin fericite. Atunci, fosta prezentatoare TV a realizat că nimic nu este permanent și a învățat să trăiască cu acest gând.

„Tot ce este transformator este dureros. Nu ai cum prin zâmbete și veselie să te schimbi. Nu știu de ce noi am învățat că viața este o bucurie. Viața este cu bine și cu rău. Sus și jos. Dacă e linie dreaptă nu este viață. Eu am înțeles faptul că am nevoie de pace în viața mea. Dacă ai pace nu-ți mai trebuie nimic. Gândul că nimic nu este permanent mi- a adus pace. Este în puterea mea să schimb lucrurile”, a completat Iulia Vântur.