Motivul pentru care Iulia Vântur nu și-a întemeiat o familie până în prezent: „Fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu”

Iulia Vântur este printre cele mai cunoscute vedete de la noi, care de ceva ani a decis să înceapă o viață nouă în India. Vedeta nu este căsătorită, însă trăiește o poveste de dragoste alături de actorul Salman Khan. Într-un interviu pentru VIVA!, fosta prezentatoare TV a dezvăluit de ce nu și-a întemeiat o familie până în prezent.

Vedeta se bucură din plin de viața petrecută în India. Deși a decis să facă o schimbare majoră în viața ei, Iulia Vântur a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit până acum și nu a devenit mamă. Potrivit declarațiilor sale, vedeta s-a simțit de multe ori deranjată din cauza percepțiilor celor din jur. Într-un final, a înțeles că ea este stăpâna propriei vieți și a făcut alegerile care i-au adus fericirea.

„Am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil etc. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur. M-am învinovățit, m-am îndoit, m-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri, tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea „normalității”. Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP, fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință”, a precizat Iulia Vântur.