Iulia Vântur, apariție surpriză la Antena 1! La ce emisiune o poți vedea

A început numărătoarea inversă pentru startul sezonului 13 iUmor la Antena 1. Doar patru zile au mai rămas până la marea premieră, iar chef Sorin Bontea, Costel Bojog, Radu Pietreanu, Florin Călinescu și Iulia Vântur se numără printre invitații-surpriză care se vor așeza la masa juriului și vor decide ce concurenți merită like-ul lor. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sunt nerăbdători să își cunoască noii colegi și să se lase surprinşi de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii. Premiera vine în porţie dublă vineri, 9 septembrie, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Iulia Vântur abia aşteaptă să se lase surprinsă de momentele de pe scena iUmor.

„Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!”, a declarat Iulia Vântur.