Florin Călinescu, primele declarații despre colaborarea cu Antena 1: „Nu se poate vorbi despre o revenire”

Florin Călinescu a vorbit despre colaborarea sa cu Antena 1. Fostul jurat de la „Românii au talent” va apărea în calitate de invitat într-o ediție a emisiunii „iUmor”, sezonul 13.

Florin Călinescu a declarat pentru Impact.ro faptul că nu are un contract cu Antena 1 și că este o singură colaborare cu postul de televiziune, fiind vorba despre o apariție în calitate de invitat într-o ediție din noul sezon „iUmor”, care va fi difuzată în toamnă. Actorul se va afla la masa juriului, alături de Delia, Mihai Bendeac și Cheloo.

„Nu se poate vorbi despre o revenire a lui Florin Călinescu. Fiindcă este vorba despre o unică colaborare! Din respect pentru Mihai Bendeac, Delia și Cheloo am răspuns unei invitații. Atât și nimic mai mult! E ca și cum ai merge la o nuntă, te distrezi, lași darul și la final pleci! Uneori, am colaborări mai lungi, alteori colaborări mai scurte. Acum este vorba despre o singură emisiune. Nu am niciun fel de contract cu Antena 1″, a precizat Florin Călinescu pentru Impact.ro.