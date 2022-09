Ion Țiriac, dezvăluiri despre divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc: "Are datoria să..."

Divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc a ajuns în atenția tuturor. Cei doi au anunțat că se separă, de comun acord, după nici un an de căsnicie, la notar. Ion Țiriac, unul dintre oamenii care au susținut-o pe sportivă în cariera sa din tenis de ani buni, a fost întrebat despre divorțul acesteia și ce părere are despre separarea dintre ea și omul de afaceri.

Întors în România după o experiență de neuitat în Africa, Ion Țiriac s-a pregătit pentru WTA 125K, Țiriac Foundation Trophy, susținut de fostul jucător, Federația Română de Tenis și de Ministerul Tineretului și Sportului. Cu Irina Begu și Sorana Cîrstea pe tablou, aceasta se va desfășura la Centrul Național de Tenis și va fi transmisă de Digi Sport.

Cu acest prilej, Ion Țiriac s-a întorc acasă după o aventură în Africa. Fostul tenismen a fost unul dintre susținătorii cei mai mari ai Simonei Halep, care i-a obținut contracte importante. Întrebat dacă poate oferi detalii despre divorțul de sportiva în vârstă de 30 de ani și omul de afaceri în vârstă de 43 de ani, Țiriac a spus că nu știe nimic despre acest subiect.

„Eu n-am mai vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de două, trei luni. Eu am fost prin Africa la elefanţi, animale. Crocodilul era să mă mănânce, cobra am mâncat-o eu după aia. Proteină se numeşte, acolo mănânci orice. Relaţiile mele cu Halep, cu Sorana (n.r. – Sorana Cîrstea), sunt nişte relaţii logice, normale, dar îmi ştiu lungul nasului. Şi azi mi-l ştiu şi am rămas… Am o mare calitate, una singură: sunt cu picioarele pe pământ. Ştiu de unde am plecat, de la Braşov, Steagul Roşu, de la 16 ani. Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre ce face un om sau nu face când închide uşa. Un pic de respect ar trebui totuși să aibă persoana publică. Persoana publică are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci şi treburile care nu-i convin. Treaba asta are, totuşi, o graniţă pe undeva. Ar trebui atunci când închide uşa să respectăm pe toată lumea cu uşa închisă”, a spus Ion Țiriac pentru Orange Sport, citat de adevărul.ro.