Ion Țiriac, cadou impresionant pentru fiica lui, Ioana

Ioana Natalia Țiriac este fiica pe care Ion Țiriac o are din relația cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la München în anul 1994. Alături de ea, omul de afaceri mai are un copil, pe Karim. Fostul tenismen mai are un băiat, pe Ion Ţiriac Jr., din relația cu modelul Mikette von Issenberg.

În ceea ce o privește pe Ioana Țiriac, ea are 24 de ani și în prezent locuiește în Miami, alături de mama ei. Cele două au stat o perioadă în Monte Carlo, până când tânăra a vrut să urmeze cursurile Școlii Americane de la București. După ce a avut loc absolvirea, Ioana Țiriac și Sophie Ayad s-au mutat în Miami, acolo unde studiază Jurnalismul, călcând pe urmele mamei sale.

Recent, s-a aflat care este cadoul pe care Ioana Țiriac îl va primi de Crăciun din partea tatălui ei. Este vorba despre o mașină care ar valora 350.000 de euro. Alexandru Țiriac, fratele Ioanei, este cel care a dezvăluit acest lucru pe contul lui de Instagram, acolo unde a publicat o fotografie cu mașina, alături de mesajul „Crăciun fericit, dragă.”

Ioana Țiriac împărtășește destul de des imagini cu ea pe social media. În urmă cu ceva timp, tânăra și-a făcut o schimbare de look. Și-a vopsit părul într-o culoare mult mai închisă, renunțând astfel la blond.

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil, iar banii de pe urma evenimentului au fost donați unei fundații. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei.

Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana, în special pentru faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a povestit Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.

În ceea ce privește sfaturile pe care i le-a oferit fiicei sale, Țiriac a mărturisit că nu i-a dat foarte multe.

„Eu nu i-am dat foarte multe sfaturi, pentru că am fost mai rar pe acasă, însă cred că s-a uitat şi prin dreapta şi prin stânga şi sper că a luat numai lucruri bune, că de rele suntem sătui”, a adăugat Ion Țiriac pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

