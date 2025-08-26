Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice

Donatella Versace și-a surprins fanii cu o nouă apariție, aproape de nerecunoscut, într-o fotografie spectaculoasă postată pe rețelele de socializare. Celebrul designer italian, în vârstă de 70 de ani, a stârnit de-a lungul timpului numeroase speculații legate de schimbările de look, deși a recunoscut public doar că a apelat la Botox.

Donatella Versace, o nouă înfățișare

Îmbrăcată într-o rochie albă, strălucitoare, cu paiete, Donatella și-a etalat silueta suplă și un chip mult mai fresh. Buza superioară părea mai subțire, iar obrajii mai puțin umflați decât în imaginile anterioare.

Anastasia Koles, asistentă medicală de chirurgie estetică și fondatoare a ALTA Medispa, a fost invitată de Daily Mail să comenteze posibilele „retușuri' la care ar fi recurs Donatella.

„Nu putem spune cu certitudine ce proceduri a făcut sau nu, fără o evaluare directă. Privind fotografiile, buzele par mai mici față de trecut, ceea ce se poate explica prin mai multe motive. Ea pare să fi avut în trecut fillere permanente, probabil silicon, combinate cu acid hialuronic. Dacă fillerul cu HA a fost dizolvat sau s-a resorbit natural, asta ar putea explica pierderea de volum.”

Specialista a mai adăugat că un lifting facial tensionat, combinat cu utilizarea siliconului, ar fi putut duce la aspectul inițial mai mărit al buzelor. Totodată, linia maxilarului pare mai bine conturată, posibil cu ajutorul fillerelor dermice sau al tratamentelor de tip radiofrecvență cu microneedling. „Și procesul natural de îmbătrânire contribuie la modificarea trăsăturilor”, a mai explicat Koles.

Donatella a atras atenția și anul trecut, când a apărut cu un look schimbat la lansarea musicalului The Devil Wears Prada, unde s-a fotografiat alături de prietenul său, Sir Elton John – autorul muzicii spectacolului. Designerul a fost văzută și alături de Anna Wintour și actrița Vanessa Williams, purtând o rochie mini bronz, transparentă și extrem de decorată, asortată cu cizme maro cu platformă.

Ea a purtat și o panglică roșie, în semn de susținere pentru Elton John AIDS Foundation, evenimentul fiind organizat în beneficiul fundației. Pe Instagram, Donatella a numit spectacolul „fascinant”, declarând că s-a bucurat enorm să își vadă prietenul Elton pe scenă.

Noua ei imagine a devenit virală, iar reacțiile fanilor au variat de la uimire la comparații cu alte vedete. Mulți au remarcat asemănări cu transformarea recentă a lui Lindsay Lohan, iar comentariile de pe X (fostul Twitter) au descris schimbarea drept „cea mai mare transformare din istorie”.

Un fan a scris: „Cineva trebuie să afle cine este doctorul din Hollywood care face aceste miracole”. Altul a glumit: „Sunt sigur că e același medic al lui Lindsay, Demi și Brad”

Unii au apreciat rezultatul drept „muncă de top', în timp ce alții au concluzionat: „Dacă ai bani, îți poți cumpăra tinerețea.”

Tot mai mulți experți în estetică spun că vedetele intră în „era procedurilor nedetectabile”, tratamente și intervenții care nu necesită recuperare și care le schimbă subtil, dar vizibil, înfățișarea pe covorul roșu.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro