Cum s-a schimbat viața Elenei Chiriac după participarea la Survivor România: „Nu poți să treci așa ușor”

Elena Chiriac a luptat în marea finală Survivor România 2022 alături de Alex Delea , iar de-a lungul competiției a demonstrat că este o adevărată supraviețuitoare. Cu toate că nu a obținut premiul cel mare, sportiva a rămas cu o experiență unică, dar și cu numeroase lecții învățate. După câteva luni de la finală, tânăra a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei după competiție, dar și cu ce traume a rămas.

După ce a petrecut aproape jumătate de an în junglă, în condiții de trai greu de imaginat, readaptarea la viața normală de acasă nu a fost una ușoară. Cu toate că este o fire ambițioasă și puternică, nici Elena Chiriac nu a putut depăși anumite obstacole cu care s-a întors acasă. Tânăra a vorbit deschis despre experiența din Republica Dominicană și a declarat că primul lucru pe care l-a făcut când s-a întors în România a fost să se bucure de toate alimentele și preparatele care i-au lipsit la Survivor.

„Să știi că m-am acomodat acasă, îmi place, mă simt bine, sunt fericită. Apreciez viața altfel și văd lucrurile altfel, dar am rămas cu traume. Adică nu poți să treci așa ușor de cinci luni în junglă, fără mâncare sau tot ce aveai nevoie pentru un trai decent”, a declarat Elena Chiriac pentru ego.ro .

Cu toate că s-a întors de săptămâni bune acasă, Elena Chiriac a recunoscut că nu s-a putut dezice de anumite obiceiuri pe care le-a căpătat în Republica Dominicană. Cum în cinci luni s-a luptat pentru fiecare masă, iar mâncarea a fost una dintre cele mai mari probleme pentru concurenți, Elenei Chiriac îi este dificil să se reobișnuiască să mânânce orice și la orice oră.

„Mănânc ca și cum mâine nu mai am ce să mănânc. Mă simt în fiecare zi ca la recompensă. De fiecare dată când văd mâncare, în fața ochilor, nu mă pot opri până nu termin tot din farfurie. Eu nu mai am firimituri în farfurie după ce termin. Efectiv totul este pe viață și pe moarte când vine vorba de mâncare. Nu știu să mă mai opresc. M-am îngrășat de când am ajuns, iar acum încerc să mă „mențin”, dar nu prea reușesc pentru că mentalitatea de Survivor, în legătură cu mâncarea, a rămas implementată și scap destul de greu de ea”, a adăugat Elena Chiriac pentru sursa menționată anterior.