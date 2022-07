Decizia radicală luată de CRBL după participarea la Survivor România: „Am făcut ședință de familie”

CRBL a participat la emisiunea Survivor România 2022, dar a fost eliminat pe parcursul competiției din motive medicale. La scurt timp de la revenirea alături de familie, artistul declara că, împreună cu soția și fiica lui, ia în considerare revenirea în România, ei locuind de aproape 2 ani în Spania.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit că, după discuții cu familia, a decis că este momentul să revină în România, mai ales că are în desfășurare câteva proiecte profesionale.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL în cadrul emisiunii.