Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, mărturisire surprinzătoare despre Lavinia Pîrva

Alex Delea a reușit să surprindă pe toată lumea cu o mărturisire neașteptată pe care a făcut-o despre Lavinia Pîrva. Ce a dezvăluit câștigătorul competiției Survivor România 2022 despre soția lui Ștefan Bănică?

Alex Delea a fost invitat în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV și a acceptat provocarea sosurilor iuți. Câștigătorul Survivor România 2022 a fost întrebat cine este femeia din showbiz de care a fost îndrăgostit în secret, iar el a recunoscut că a fost vorba despre Lavinia Pîrva. Tânărul a mărturisit că nu i-a scris niciodată artistei, însă îi apreciază cariera muzicală.

„Eu știu, dar nu mai țin minte numele. Cred că e cântăreață, am uitat o cheamă. Stau foarte prost cu numele, dacă faci cunoștință cu mine, uit imediat. E brunetă, cu forme. Are o voce caldă. Lavinia Pîrva este o femeie superbă. Ce, sunt eu singurul? Cred că mai sunt o grămadă. Eu aș vrea să am o soție și să fie toată lumea îndrăgostită de ea. Când apărea, ziceam ce superbitate de femeie. Niciodată nu i-am scris. E foarte plăcută și îmi place de ea”, a spus Alex Delea în emisiunea „La Măruță.”