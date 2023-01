Cristina, soția lui Denis Ștefan, dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă: „Am avut câteva situații”

Cristina, soția lui Denis Ștefan, este foarte activă pe rețelele de socializare și postează adesea imagini cu cele două fiice ale lor, cele mai multe din intimitatea casei. Partenera de viață a actorului are o comunitate de fani impresionantă și ține constant legătura cu internauții. Astfel, perioadele de pauză, în care nu mai postează pe pagina sa de Instagram, sunt observate imediat de către urmăritori, care se întreabă ce s-a întâmplat cu ea.

Din păcate, Cristina Ștefan s-a confruntat cu mai multe probleme în ultima perioadă, motiv pentru care nu a mai putut posta la fel de mult pe rețelele de socializare. Soția lui Denis a revenit totuși în mediul online și a explicat că ultima săptămână a fost foarte grea, problemele ținându-se lanț de familia lor.

Cele două fiice ale cuplului s-au confruntat cu probleme de sănătate, ca mai apoi și cei doi părinți să prindă o răceală. Ba mai mult, Cristina Ștefan a avut și nefericitul incident în care s-a tăiat sever la un deget.

„Sunt bine și astăzi! Nu sunt umflată deloc, nu m-a durut deloc! Yey! Nu am fost atât de activă în ultima săptămână și jumătate să zic… nici nu mai știu. Am avut câteva situații, fetele au avut diaree și tratament o săptămână, imediat după au răcit, am răcit și noi, trebuia să încep un curs dar s-a amânat, m-am tăiat destul de urat la un deget, iar aseară s-a stricat frigiderul! „, a spus Cristina Ștefan pe Instagram.

Cu toate acestea, Cristina nu și-a pierdut partea pozitivă și le-a transmis internauților că acum se simt ceva mai bine și, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri la spital. Ba mai mult, familia ei a profitat de timpul prețios pe care l-au petrecut împreună în aceste zile.

„Superb! Văd partea bună a situațiilor: nu am ajuns la spital, suntem bine, mi-am pus implantul dentar, a nins, am stat toți împreună.”, a scris Cristina Ștefan pe rețelele de socializare.

Vedeta a povestit și cum a reușit să se taie la deget. După ce folosise o conservă, pe care apoi a aruncat-o la gunoi, Cristina a uitat de capacul ascuțit al acesteia, moment în care a simțit tăietura puternică.

„Să înceapă ziua! Nu vă arăt cât de urâtă e tăietura… Am aruncat o conservă în coșul de gunoi, iar mai târziu am vrut să arunc un șervețel, pe care l-am împins ‘mai bin” în coș. Eh în momentul ăla am împins direct pe capacul conservei! Mi-am feliat efectiv degetul… Am stat câteva ore să opresc sângerarea.”, a mai adăugat Cristina Ștefan pe rețelele de socializare.