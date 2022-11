Anunțul făcut de Cristina, soția lui Denis Ștefan, privind creșterea fetițelor: „Am fost destul de reticentă cu treaba asta”

Denis și Cristina Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fetițe superbe, Delia și Dominique. Cei doi se implică activ în creșterea fetițelor și petrec cât de mult timp alături de ele. Cu toate acestea, soția actorului a dezvăluit că au apelat la ajutorul unei bone pentru a se putea descurca mai ușor cu responsabilitățile de părinte, dar și cu activitățile în afara casei.

Cu toate că mulți părinți apelează la ajutorul unei bone pentru a-i ajuta cu îngrijirea copiilor, Cristina Ștefan a recunoscut că la început a fost reticentă cu ideea că va veni un străin în casa lor. Cu toate acestea, Cristina a acceptat ideea și a dezvăluit că a apelat la o persoană de încredere, fiind vorba despre o prietenă foarte apropiată de-a sa.

Inițial, Cristina a spus că nu au avut nevoie de ajutor când a născut pe prima fetiță, Delia Maria. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat când a apărut în viețile lor și cel de-al doilea copil. Potrivit declarațiilor sale, Dominique i-a ocupat și mai mult timp, motiv pentru care a acceptat să apeleze la un ajutor.

„M-au întrebat multe persoane, știind că la primul copil nu am vrut pe nimeni, nu ne-a ajutat nimeni. Am fost destul de reticentă cu treaba asta cu bona, să aduci pe cineva în casă. Nu e ușor, mai ales cu un bebeluș, nu îl lași pe mâna oricui. Bineînțeles, eu sunt acasă 24/24, când nu ies o oră, două, la evenimente. Dar este foarte important să ai o persoană de încredere. Nu m-am gândit, adică am născut-o pe Domi și mă gândeam că o să fie la fel de ușor ca la Delia. Dar uite că fetele sunt foarte diferite. Domi e genul de copil care nu prea a dormit noaptea, care se trezea din 2 în 2 ore. A început să fie din ce în ce mai greu pentru mine. Cu Delia, cu școala, era super greu, nu puteam să rămân doar cu cea mică și să nu am timp de Delia. Am zis: „Băi, trebuie să facem ceva!”. Am tot văzut mai multe persoane și ziceam că nu îmi vine să iau pe nimeni.”, a declarat Cristina Ștefan.