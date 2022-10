Cum s-au cunoscut Denis Ștefan și soția lui, Cristina. Dezvăluiri inedite despre începutul relației lor

Cristina și Denis Ștefan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, care a ales să rămână discret încă de la început. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 10 ani, iar în 2013 și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor. Împreună au două fetițe superbe, iar imaginile de familie postate în mediul online sunt dovada că sunt cât se poate de fericiți.

Cu toate că nu obișnuiește să vorbească foarte des despre relația lor de cuplu sau să ofere detalii din intimitate, Cristina Ștefan a povestit într-un interviu acordat recent despre începutul poveștii de dragoste cu cel care i-a devenit ulterior soț și cu care are două fetițe.

„Noi ne-am cunoscut în 2012 la un spectacol medieval, în care am jucat împreună. Ne-am cunoscut la repetiții, filmări și aia a fost. Bineînțeles că îl știam din serialele TV. Îl știam chiar de atunci, eu eram la liceu, iar maică-mea fiind în domeniul ăsta al filmului, am fost o dată la ea la Buftea și mi-a făcut cunoștință cu el. Aveam 15 ani, nu era cazul de așa ceva, doar că maică-mea a zis: „Ea e fii-mea și uite, îți dau „CV-ul” ei!”, eu lucrând în televiziune deja atunci, având partea asta cu dansul, făcusem și un pic de actorie. „Și dacă e vreun loc, uite, ea e fii-mea!””, a declarat, pentru playtech.ro , Cristina Ștefan.

Tânăra a povestit că nu știa cine era Denis Ștefan pentru că nu se uita la telenovelele care i-au adus acestuia celebritatea.

A doua oară l-am văzut cu alți ochi, a fost dragoste la prima vedere. La 15 ani poate te întâlnești cu o persoană, dar am fost tot timpul genul de fată timidă. El a făcut primul pas”, a mai povestit Cristina Ștefan pentru sursa citată.

Între cei doi este o diferență destul de mare de vârstă, însă așa cum mărturisește Cristina, acest lucru nu a stat în calea poveștii lor de dragoste.

„La noi nu se simte diferența de vârstă, nu se vede, cel puțin acum că am 31 de ani, el are 46 de ani, deci sunt 15 ani între noi. Ne-am completat perfect, sunt persoane cărora probabil li se pare diferența mare, dar cunosc persoane care au soți mai tineri, invers. Nu cred că e o regulă, cât timp te îndrăgostești și totul e ok. Apreciez la soțul meu bunătatea și calmitatea lui, este o persoană foarte caldă, eu sunt mult mai vulcanică, poate nu pare, dar ne echilibrăm. Este împăciuitor, familist”, a mai declarat Cristina Ștefan.