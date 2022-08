Denis Ștefan, dezvăluiri despre relația cu soția lui și cele două fetițe pe care le au împreună

Cristina și Denis Ștefan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, care a ales să rămână discret încă de la început. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 10 ani, iar în 2013 și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor. Împreună au două fetițe superbe, iar imaginile de familie postate în mediul online sunt dovada că sunt cât se poate de fericiți.

Cu toate că nu obișnuiește să vorbească foarte des despre relația lor de cuplu sau să ofere detalii din intimitate, Denis Ștefan a povestit într-un interviu acordat recent despre începutul poveștii de dragoste cu cea care i-a devenit ulterior soție și cu care are două fetițe.

„Când am văzut o prima oară m-am gândit că este o femeia foarte frumoasă și m-am îndrăgostit pe loc. A fost din partea amândurora dragoste la prima vedere și nu am mai gândit prea mult după. Creierul funcționează până în momentul în care te îndrăgostești și iată rezultatele, doi copii. Cristina înseamnă foarte mult pentru mine, este femeia pe care mi-am dorit-o și am reușit să am o familie și copii cu ea, o viață împlinită așa cum cred eu că trebuie să fie”, a declarat Denis Ștefan pentru FANATIK.RO.