Cristina Ștefania, iubita lui Speak, a făcut un anunț surprinzător pe rețelele de socializare „O nouă etapă din viața mea”

Cristina Ștefania și-a surprins fanii cu declarațiile pe care le-a făcut pe rețelele de socializare. Iubita lui Speak își ține la curent urmăritorii și le-a povestit acestora ce se va întâmpla în curând cu viața ei.

Într-o serie de Instastories, iubita lui Speak a vorbit despre schimbările care ar putea să aibă loc în viața ei. Cu zâmbetul pe buze și entuziasmată, Cristina Ștefania a spus că a făcut un pas spre o nouă etapă și așteaptă cu nerăbdare să se întâmple, pentru a le putea oferi fanilor ei mai multe detalii. Cântăreața a mărturisit că este fericită, iar dacă lucrurile nu se concretizează, va rămâne în minte cu o experiență superbă.

„Astăzi tocmai am făcut un pas spre o nouă etapă din viața mea și sunt tare fericită, sper să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, a fost o experiență superbă, dar dacă se întâmplă… Oh my God!”, a spus iubita lui Speak pe Instagram.