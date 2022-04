Cristina, soția lui Denis Ștefan, despre secretul unei relații fericite: „Am știut de atunci”

Cristina și Denis Ștefan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, care a ales să rămână discret încă de la început. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 10 ani, iar în 2013 și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor. Împreună au două fetițe superbe, iar imaginile de familie postate în mediul online sunt dovada că sunt cât se poate de fericiți.

Cu toate că nu obișnuiește să vorbească foarte des despre relația lor de cuplu sau să ofere detalii din intimitate, Cristina Ștefan le-a dezvăluit fanilor care este secretul unei relații fericite. Ea și partenerul ei se iubesc la fel ca la început, motiv pentru care relația lor este și una de durată. Soția actorului a povestit cum s-a cunoscut cu partenerul ei și cum au reușit să păstreze pasiunea în cuplu.

„Ne-am cunoscut la un spectacol medieval. Jucam rolul unei prințese, el pe cel al unui prinț, am mers la repetiții cu toată lumea. Cumva, am știut de atunci că există chimie între noi. Ne-am reîntâlnit în vara lui 2012, după care, în 2013, ne-am căsătorit.”, a spus Cristina pentru OK! Magazine.