Cristina și Denis Ștefan și-au botezat fiica cea mică. Imagini emoționante

Cristina și Denis Ștefan sunt împreună din 2012 și au două fiice, cea mai mică dintre ele venind pe lume anul acesta, în luna septembrie, deși cei doi mărturisiseră cu patru ani în urmă că își doresc o soră pentru Delia Maria, fiica lor cea mare. Actorul, cunoscut pentru rolurile sale din producții locale și pentru dragostea sa pentru cai, și soția sa, care a lucrat ca bebelușă în cadrul longevivei emisiuni TV Cronica Cârcotașilor, și-au văzut visul împlinit anul acesta.

Acum, Cristina și Denis Ștefan au sărbătorit-o pe Dominique Maria și i-au organizat botezul, care a avut loc sâmbătă, 6 noiembrie. Evenimentul a fost unul extrem de restrâns, pentru a respecta restricțiile, și nu a existat o petrecere, dar cei doi părinți au fost foarte mândri de fiica lor. Cristina Ștefan chiar a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini de la botezul micuței, notând: „Dominique Maria este creștină”.

O imagine emoționantă o înfățișează pe Delia, fiica cea mare a cuplului format din Cristina și Denis Ștefan, participând cu atenție la ritualul botezului surorii sale mai mici. Din imaginile postate de Cristina Ștefan sunt vizibile și ținutele alese de cei doi parteneri, aceasta purtând o rochie ce urmează forma corpului, burgundy, fără mâneci, iar soțul său alegând un trenci din stofă bej și pantaloni negri.

Recent, Cristina Ștefan povestea că s-a temut pentru capacitatea ei de a mai rămâne însărcinată, aflând că este infectată cu Chlamydia. „Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Nici un medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta. Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot!♥️”.

