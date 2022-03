Ce sfaturi a primit Cove de la Andreea Marin la începutul carierei: „Am rămas șocat”

Gabriel Coveșeanu, alias Cove, este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV care se poate mândri cu o carieră impresionantă, dar mai ales longevivă. Acesta s-a remarcat încă de la primele apariții televizate, iar carisma și conexiunea cu publicul l-au făcut să fie și mai îndrăgit de telespectatori. Actorul își amintește cu nostalgie de primele sale contacte cu televiziunea, iar una dintre persoanele care i-au fost alături încă de la început a fost chiar Andreea Marin .

Cove a lucrat alături de fosta soție a lui Ștefan Bănică în perioada când aceasta prezenta celebra emisiune „Surprize, surprize” la TVR 1. Într-un interviu pentru Click, prezentatorul TV a povestit cum a fost acea perioadă alături de colega sa și ce anume l-a învățat pentru cariera de prezentator.

În acea perioadă, Cove avea 25 de ani și a fost ajutorul Andreei Marin în emisiunea sa. La doar câteva luni de când s-a prezentat la casting la TVR 1, actorul a fost anunțat în direct că urma să devină coprezentator alături de Andreea Marin.

„Andreea este fosta mea colegă, prietena mea de-o viață, aș putea spune, ne cunoaștem de destul de multă vreme. Este omul alături de care am lucrat foarte mulți ani, omul alături de care am cunoscut celebritatea. Emisiunea „Surprize, surprize” a fost chiar un fenomen, era de ajuns să apari o singură dată în emisiunea „Surprize, surprize”, pentru ca a doua zi să te cunoască lumea pe stradă. Cam toată lumea te cunoștea, eu am rămas șocat de impactul extrem de mare pe care îl avea emisiunea. Amândoi eram foarte tineri, am început să facem televiziune nu din dorința de a deveni vedete, sau celebri, pe vremea aia nu se purta modelul ăsta. Noi făceam televiziune din plăcere, din bucurie. Am întâlnit o echipă extraordinară”, a povestit Cove.