Cum s-au cunoscut Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu: „Îi sunt recunoscătoare”

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează un cuplu de aproximativ cinci ani. Prezentatoarea TV este cunoscută pentru discreția cu care și-a tratat relațiile personale, însă în ultima perioadă a vorbit de mai multe ori despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent alături de partenerul ei.

Andreea Marin a vorbit în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță” despre relația cu Adrian Brâncoveanu. Cu ocazia asta, vedeta în vârstă de 47 de ani a povestit că ea și actualul ei partener s-au cunoscut întâmplător și că s-au apropiat atunci când au trecut prin momente grele.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci. Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută. În același an s-a întâmplat și situația dureroasă din familia mea, în sensul că l-am pierdut pe tata. Cumva discutând probabil lucrurile astea ne-au unit și noi nici măcar nu ne cunoșteam, pentru că vorbeam la distanță. Probabil el știa cum arăt eu, dar eu nu știam cine e el.”