Andreea Ibacka, declarație de dragoste pentru Cabral. Mesajul transmis de vedetă: „Am trecut prin situații limită împreună”

Andreea și Cabra Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar împreună au o familie superbă. Cei doi copii ai lor, Namiko și Tiago , le fac viața mult mai frumoasă, iar timpul petrecut în familie este cel mai prețios. Recent, Andreea și Cabral au organizat botezul fiului lor, iar impresiile de după eveniment au fost dezvăluite chiar de frumoasa vedetă, printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Vedeta și prezentatorul TV sunt căsătoriți din 2011, iar împreună au trecut prin tot felul de provocări ale vieții de cuplu. După mai bine de 10 ani de căsnicie, cei doi încă își fac declarații de dragoste publice, chiar dacă sunt ceva mai rare. Andreea Ibacka i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant, la câteva zile după ce a avut loc botezul lui Tiago. Cum evenimentul nu a fost lipsit de momente imprevizibile, vedeta a mărturisit cât este de recunoscătoare să îl aibă alături pe partenerul ei, care găsește mereu soluțiile cele mai bune.

„Soțul și cu mine nu prea ne facem complimente prin social media. Ca să nu ne-o luăm în cap ori fiindcă pur și simplu ne-am obișnuit să ne tachinăm. Așa ne arătăm noi dragostea. Pe de altă parte, deși am ales să le povestim public mai ales pe cele bune (că de necazuri e plin pământul)… de-a lungul anilor le-am pățit și noi pe ale noastre. Ba chiar am trecut prin câteva situații limită împreună. Sâmbăta trecută am avut botezul lui Tiago. În mijlocul petrecerii, vecinii noștri au avut un incendiu (swipe left, a fost incendiu în toată regula). Și chiar dacă nu a ajuns să fie o situație limită pentru noi, premisele nu arătau deloc bine. Dacă câteva amănunte mergeau ușor diferit, se putea transforma într-un coșmar. Îmi e clar că ne-am asumat niște decizii importante, deși erau unele de moment. Sunt câteva lucruri de făcut într-o situație limită, în ordinea corectă. Întâi protejezi vieți, apoi creezi premise de rezolvare, salvezi bunuri șamd. Din păcate mulți oameni se blochează de spaimă, nu prioritizează, iar deznodământul e mai prost decât putea să fie.”, a transmis Andreea Ibacka.