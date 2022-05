Cum a răspuns Adela Popescu celor care au criticat-o pentru ținuta purtată la botezul fiului lui Cabral & Andreea Ibacka

Cabral & Andreea Ibacka și-au botezat băiețelul în weekend-ul care abia a trecut, iar la eveniment au fost prezente mai multe vedete apropiate cuplului.

Printre cei invitați la botezul micuțului Tiago Ibacka s-au numărat și Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, buni prieteni cu Cabral și soția acestuia.

Înainte de eveniment, Adela Popescu a împărtășit cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare câteva imagini cu ținuta pe care a purtat-o la botezul lui Tiago, însă au existat destule guri rele care au criticat-o pentru alegerea vestimentară făcută.

Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea a optat pentru un sacou supradimensionat, o fustă scurtă cu paiete și pantofi stiletto, în timp ce soțul ei a ales o ținută casual, cu geacă din denim, tricou alb și pantaloni negri.

Ținuta aleasă de Adela Popescu nu a fost însă pe placul tuturor celor care o urmăresc pe social media, câțiva urmăritori criticând alegerea vestimentară a vedetei.

„Ați făcut schimb? Tu porți sacoul lui Radu, iar el poartă geaca ta de blugi?”, i-a scris o urmăritoare Adelei Popescu. „Schimbă stilistul”, „Aveam alte pretenții” și „Nu mai lăsa pe nimeni să-și bată joc de imaginea ta cu un așa stil vestimentar”, sunt alte câteva comentarii răutăcioase.

Adela Popescu a preferat să răspundă comentariilor cu o fotografie făcută în timpul botezului, imagine în care se poate vedea mai bine fusta cu paiete pe care a purtat-o.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au organizat botezul mezinului familiei, Adrian, în weekend-ul trecut, urmat, bineînțeles, de o petrecere la care au participat numeroase vedete prietene cu cei doi.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au ales ca tematica petrecerii să fie „Cei trei purceluși”, având în vedere că au acasă trei băieței. Și tortul a fost, bineînțeles, în temă, iar mai multe ilustrații cu „purceluși” au fost prezente ca decor în cadrul petrecerii, spre amuzamentul invitaților și al fanilor care au avut ocazia să le admire în postările cuplului.

Printre vedetele care au participat la ceremonie s-au numărat Laura Cosoi și Dana Rogoz, prietene bune cu Adela, Răzvan și Irina Fodor, cuplu apropiat celor doi părinți, Mihai Morar, Cristina Ciobănașu, dar și Ruxandra Ion, celebra producătoare TV supranumită și „mama telenovelelor din România”.

„Doamne, ce frumos a fost botezul tău, mai, Adrian! ❤️

După Paște ne-am hotărât, brusc, că trebuie musai să îl botezăm pe micuț, să nu așteptăm să intre la grupa pregătitoare. 😅

Prima dată am amânat botezul lui cu doar trei zile înainte, pentru că am fost testată pozitiv. Și, apoi, a urmat valul doi, trei, așa că a ajuns micuțul să facă zece luni.

Și, ca să înțelegeți, hotărâți așa cum am fost, am stabilit mai întâi data. Doar atunci era liberă nășica lui, @ioanascarlatescu. Așa că am sunat prietenii apropiați și familia să ne asigurăm că pot, și abia după am început să căutăm locație, flori, biserică, etc. Cu doar zece zile înainte. 🙂

Din momentul în care a intrat @ivoweddingplanner în schemă am știut că e ca și rezolvată treaba.

Și a fost.

Adrian a avut cea mai tare petrecere. Cea mai frumoasă zi. Cel mai frumos liliac. Cea mai tare atmosferă. De poveste. Una cu „Cei trei purceluși”.

Cum altfel?! :)”, a povestit Adela Popescu fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.