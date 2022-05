Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre viața de familie

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în anul 2015 și au împreună trei băieți, pe Adrian, Alexandru și Andrei.

În luna iulie a anului 2021, Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit părinți pentru a treia oară. În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, cei doi au făcut mărturisiri despre viața de familie și provocările întâmpinate până acum în creșterea celor trei copii.

Adela Popescu a povestit că sunt situații în care se simt depășiți, însă au reușit să gestioneze aceste momentele dificile pe care le-au întâmpinat.

„Ni se întâmplă foarte des să simţim că suntem depăşiţi, dar atunci intervine cel mai puţin obosit şi preia frâiele. Un ajutor uriaş, poate chiar unul dintre motivele pentru care am avut curajul să facem trei copii, a fost disponibilitatea totală a mamei mele. Fără ea nu ştiu cum am fi reuşit.”

Prezentatoarea TV recunoaște că o provocare pe care o întâmpină referitoare la copiii ei are legătură cu accesul la mediul virtual.

La două luni de când a născut al treilea copil, Adela Popescu a revenit ca prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Vedeta a precizat că are parte de ajutor în creșterea băiețelului ei, Adrian, cât timp ea este la emisiune.

De asemenea, Adela Popescu a mai vorbit până acum despre cei trei băieți ai ei și despre provocările pe care le întâmpină când vine vorba de timpul pe care îl petrece alături de ei.

„La noi asta cu timp de calitate unul cu celălalt nu se aplică! Nu funcționează, nu se aplică, mai ales că ei au stat tot timpul împreună. Și acum orice despărțire înseamnă o pedeapsă pentru celălalt, așa este percepută. Sunt provocări în orice variantă și e foarte greu. Eu nu sunt genul de persoană care să ofere soluții, pentru că eu nu am. De cele mai multe ori, mă simt vinovată și mi se pare că ar fi putut fi mai bine așa… mi se pare că m-aș fi descurcat mai bine dacă… Tot timpul îmi pun întrebări! Nu știu ei cum percep situația asta, dar…”, a spus Adela Popescu în podcastul „Hope and homes for children Romania.”