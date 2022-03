Andreea Ibacka, confesiuni despre provocările pe care le-a întâmpinat după ce a devenit din nou mamă

Andreea Ibacka a făcut mărturisiri, prin intermediul unei postări publicate pe contul personal de Instagram, despre schimbările pe care le-a sesizat până acum, de când a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița a născut în luna octombrie a anului 2021 un băiat, pe nume Tiago.

În ciuda momentelor complicate, actrița mărturisește că se bucură de fiecare clipă și etapă prin care trece fiul ei și este conștientă de faptul că are un drum de parcurs alături de el.

Andreea Ibacka a recunoscut și care este problema cu care se confruntă de când s-a născut fiul ei, Tiago. Mai precis, este vorba de faptul că nu reușește să se odihnească suficient. Cu toate acestea, actrița a povestit că nu și-a pierdut niciodată răbdarea.

„Alături de Tiago am cunoscut o altă dimensiune a privării de somn, mult dincolo de experiența alături de Namiko (copilul demo). Chiar și așa, în cele aproximativ 160 de nopți nedormite consecutiv nu mi-am pierdut niciodată răbdarea, nu am încetat să-l alint, nu am ridicat tonul, nu am găsit motive să lipsesc nici o jumătate de noapte de lângă el. Băiețelul meu simpatic, dorit și – da – mega terorist cu somnul meu e la vârsta la care îți vine să-l bagi în buzunar, să-l porți nedezlipit, să-l pupi încontinuu (mai ales că nici nu se va împotrivi). Așa că până să-mi trântească și el un „asta e treaba mea, mama!” (mi-a stat ceasul când am auzit-o prima oară de la sora lui)… pe noi doi o să ne găsiți frecvent așa”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.