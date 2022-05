Andreea și Cabral Ibacka și-au botezat băiețelul. Cine sunt nașii lui Tiago

Andreea și Cabral Ibacka și-au botezat fiul, pe Tiago, în acest weekend. Actrița și prezentatorul TV au organizat un eveniment special, care a avut loc la o biserică din centrul Capitalei, și au dezvăluit și cine sunt nașii băiețelului lor.

Cabral Ibacka a publicat pe contul lui de Facebook un video de la botezul fiului său. Clipul care surprinde câteva cadre de la petrecere a fost însoțit și de o descriere în care prezentatorul TV spune că nașii băiețelului său sunt Irina și Răzvan Fodor, care sunt prieteni apropiați cu Andreea și Cabral Ibacka. Printre vedetele din showbiz-ul românesc care au participat la eveniment s-au numărat Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan.

Însă, petrecerea de botez a fost întreruptă de un incendiu, care a izbucnit în apropierea casei celor doi. Cabral Ibacka și-a liniștit urmăritorii de pe rețelele de socializare, spunând că toată lumea este bine, deși locuința vecinilor a fost puternic afectată de incendiu.

Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinți pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2021. Cei doi mai au împreună o fiică, pe nume Namiko. Prezentatorul TV mai are o fată, Inoke, din căsnicia cu Luana Mitran.

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească și formează unul dintre cele îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul autohton.

În urmă cu ceva timp, Andreea Ibacka a fost invitată în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars și a vorbit despre cum se descurcă când vine vorba de creșterea celor doi copii.

Actrița a mărturisit că are parte și de ajutor, însă recunoaște că întâmpină și o serie de provocări.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea.”